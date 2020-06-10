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Раскрыты характеристики камеры, снявшей дно Марианской впадины
2020-06-10T03:05
риа наука
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российская электроника
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Раскрыты характеристики камеры, снявшей дно Марианской впадины

03:05 10.06.2020
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© Фото : предоставлено холдингом "Росэлектроника"Камера, на которую снимали дно Марианской впадины
Камера, на которую снимали дно Марианской впадины
© Фото : предоставлено холдингом "Росэлектроника"
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Марианскую впадину сфотографировала уникальная камера, способная работать на глубине до 12 километров, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).
"Уникальная камера КТ-1200, разработанная заводом "Энергия" холдинга "Росэлектроника", выполнила съемку морского дна Марианской впадины во время погружения беспилотного аппарата "Витязь-Д", - сказали в холдинге.
Там отметили, что КТ-1200 обеспечивает цветное изображение в формате 2К с углом обзора 65 градусов. "Благодаря рабочему гидростатическому давлению 127,7 мегапаскалей камера может применяться на глубинах до 12 тысяч метров и является единственной российской камерой, способной работать при давлении более 60 мегапаскалей", - добавили в пресс-службе.

Русский "Витязь"

Ранее в Фонде перспективных исследований РИА Новости сообщили, что российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д" 8 мая впервые погрузился на дно Марианской впадины и зафиксировал глубину 10 028 метров. "Витязь" стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана.
Проведенное 8 мая погружение на дно Марианской впадины стало первым этапом серии экспериментов "Витязя", сообщил позднее РИА Новости генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев. В свою очередь генеральный директор АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" Игорь Вильнит заявил РИА Новости, что проект "Витязь" дал возможность проявить все накопленные знания и опыт по созданию роботизированных комплексов и проектированию уникальной техники, не имеющей аналогов в мире, реализовать на практике новые подходы к работе с использованием систем 3D-моделирования и автоматизированного проектирования.
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Во Владивосток вернулось судно, погрузившее батискаф в Марианскую впадину

Не достиг дна

В начале июня руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич сообщил РИА Новости, что "Витязь", определивший глубину Марианской впадины в десять с небольшим километров, скорее всего, не добрался до самого глубокого места.
По его словам, глубина Марианской впадины, неоднократно подверженная и доказанная величина, составляет порядка 11 тысяч метров, и погрешности в километр быть не может.
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