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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572719700.html
Эксперт рассказал, когда можно отменить режим ношения масок в магазинах
2020-06-10T03:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
австрия
вена
в мире
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коронавирус covid-19, австрия, вена, в мире

Эксперт рассказал, когда можно отменить режим ношения масок в магазинах

03:03 10.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости, Маргарита Костив. Отменять режим обязательного ношения масок в супермаркетах будет безопасно только после того, как снимут все ограничения из-за коронавируса и при условии, что возвращение к нормальной жизни не спровоцирует повторный рост заражений. Об этом РИА Новости заявил доктор естественных наук, приват-доцент отделения гигиены окружающей среды и экологической медицины в Медицинском университете Вены Ханс-Петер Хуттер.
Власти Австрии 14 апреля приступили к ослаблению мер по борьбе с коронавирусом, одновременно обязав население носить маски в публичных местах. С 15 июня защиту носа и рта необходимо будет носить только в трех случаях: в общественном транспорте, в сфере здравоохранения, включая аптеки, и предприятиях сферы услуг, где нельзя соблюсти минимальную дистанцию. Например, парикмахерам и работникам сферы общественного питания. В школах, в сфере торговли, посетителям кафе и отелей носить маску будет не нужно.
"Что касается предприятий сферы общественного питания, я считаю понятной отмену масок для посетителей. Это и с психологической точки зрения, так сказать, невыгодно, потому что у посетителей складывается впечатление, что их просто хотят позлить, заставляя надевать маски на входе и при передвижении по помещению. Но в торговле дела обстоят иначе. Я считаю, что в супермаркетах маски по-прежнему очень важны", - считает Хуттер.
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Как показала ситуация, меры, принятые в местах с потенциально максимальным риском заражения, то есть в магазинах и общественном транспорте - маски, дезинфекция и дистанция - были совершенно правильными, отметил эксперт.
"Все зависит от дальнейшего развития событий. От того, как скажутся последние послабления, а именно свобода передвижения и связанный с ней возможный ввоз инфекций, также совсем недавно открылись гостиничные предприятия, возобновляются культурные мероприятия. Только после того, как будет ясно, как именно в эпидемиологическом плане на статистике скажутся эти меры, на мой взгляд, можно думать об отмене масок в супермаркетах. Сначала снять все ограничения, а потом смотреть, что произойдет, и исходить из этого", - отметил Хуттер.
По его мнению, принимая решение, власти ориентировались на текущую эпидемиологическую ситуацию в стране - в последние дни в Австрии лишь около 10 новых случаев заражения в сутки. Хуттер также предположил, что и психологические причины сыграли роль.
"Дело еще в том, что люди уже привыкли к маскам. Сейчас им скажут, что можно их снять, а потом снова обяжут носить. Но это труднее, чем просто продолжать их носить", - заключил собеседник агентства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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