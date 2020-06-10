Эксперт рассказал, когда можно отменить режим ношения масок в магазинах

"Все зависит от дальнейшего развития событий. От того, как скажутся последние послабления, а именно свобода передвижения и связанный с ней возможный ввоз инфекций, также совсем недавно открылись гостиничные предприятия, возобновляются культурные мероприятия. Только после того, как будет ясно, как именно в эпидемиологическом плане на статистике скажутся эти меры, на мой взгляд, можно думать об отмене масок в супермаркетах. Сначала снять все ограничения, а потом смотреть, что произойдет, и исходить из этого", - отметил Хуттер.