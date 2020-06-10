https://ria.ru/20200610/1572719629.html
Вывозной борт "Авроры" доставил россиян с Пхукета во Владивосток
2020-06-10T02:56
2020-06-10T02:56
коронавирус covid-19
аврора (авиакомпания)
пхукет (остров)
владивосток
таиланд
общество
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пхукет (остров)
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коронавирус covid-19, аврора (авиакомпания), пхукет (остров), владивосток, таиланд, общество
ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости.
Вывозной рейс авиакомпании "Аврора
" с россиянами прибыл с острова Пхукет
(Таиланд
) во Владивосток
, следует из данных онлайн-табло российского аэропорта.
Самолет сел во Владивостоке чуть позже планируемого – в 09.40 местного времени (02.40 мск).
Согласно списку, опубликованному в Telegram
-канале Минкомсвязи, на рейс SHU5495 зарегистрировалось около 100 человек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.