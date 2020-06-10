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Вывозной борт "Авроры" доставил россиян с Пхукета во Владивосток
2020-06-10T02:56
коронавирус covid-19
аврора (авиакомпания)
пхукет (остров)
владивосток
таиланд
общество
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коронавирус covid-19, аврора (авиакомпания), пхукет (остров), владивосток, таиланд, общество

Вывозной борт "Авроры" доставил россиян с Пхукета во Владивосток

02:56 10.06.2020
169
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аврора"
Самолет авиакомпании Аврора
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет авиакомпании "Аврора". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Аврора" с россиянами прибыл с острова Пхукет (Таиланд) во Владивосток, следует из данных онлайн-табло российского аэропорта.
Самолет сел во Владивостоке чуть позже планируемого – в 09.40 местного времени (02.40 мск).
Согласно списку, опубликованному в Telegram-канале Минкомсвязи, на рейс SHU5495 зарегистрировалось около 100 человек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19Аврора (авиакомпания)Пхукет (остров)ВладивостокТаиландОбщество
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