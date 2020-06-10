ВОЗ рекомендовала Пакистану ввести режим изоляции с перерывами

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения ( Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) рекомендовала властям Пакистана введение режима локдауна с перерывами с целью сдержать распространение коронавируса , после того как в мае были ослаблены введенные в стране ограничительные меры, сообщило пакистанское издание Dawn

По его информации, соответствующая рекомендация содержится в письме, направленном главой ВОЗ в Пакистане министру здравоохранения провинции Пенджаб , где, согласно данным пакистанского минздрава, зафиксировано наибольшее число случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что ВОЗ рекомендовала правительству стратегию, при которой локдаун вводится на две недели, после чего следует двухнедельная отмена ограничений. При этом, по сообщению агентства Рейтер, неясно, были ли подобные рекомендации направлены федеральному правительству Пакистана.

В письме, на которое ссылается издание, подчеркивается, что ослабление ограничений, связанных с COVID-19, привело к увеличению числа заражений коронавирусом.

"Показатели инфицированности высоки, система эпиднадзора слаба, возможность оказания помощи пациентам в критическом состоянии ограничена, и население не готово адаптироваться к изменениям в поведении", - говорится в письме, в котором отмечается также, что коэффициент репродукции коронавируса в Пакистане превышает единицу.

В документе говорится, что для снятия связанных с COVID-19 ограничительных мер рекомендуется выполнение ряда условий, таких как взятие ситуации с передачей коронавируса под контроль. Отмечается, что в Пакистане эти условия выполнены не были.

По последним данным пакистанского минздрава, число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 108 тысяч, скончались свыше 2,1 тысячи человек.