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Пушков оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной
2020-06-10T04:40
россия
алексей пушков
румыния
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в мире
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россия, алексей пушков, румыния, сша, в мире

Пушков оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной

02:38 10.06.2020 (обновлено: 04:40 10.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter возможность признания России враждебной страной в оборонной стратегии Румынии.
По словам Пушкова, Румыния вслед за США повторяет ложные "банальности" об "агрессивности" России. "Что-то мы не слышали возмущенный голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию. Тут Бухарест поражает слепота: ничего не вижу, ничего не слышу...", - заметил сенатор.
О возможности признания России враждебным государством и угрозой Румынии говорится в проекте национальной стратегии обороны государства на 2020-2024 годы. Высший совет обороны, который возглавляет президент страны Клаус Йоханнис, уже одобрил документ.
Проект вступит в силу, если его поддержат обе палаты парламента.
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