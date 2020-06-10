Пушков оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter возможность признания России враждебной страной в оборонной стратегии Румынии.
По словам Пушкова, Румыния вслед за США повторяет ложные "банальности" об "агрессивности" России. "Что-то мы не слышали возмущенный голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию. Тут Бухарест поражает слепота: ничего не вижу, ничего не слышу...", - заметил сенатор.
О возможности признания России враждебным государством и угрозой Румынии говорится в проекте национальной стратегии обороны государства на 2020-2024 годы. Высший совет обороны, который возглавляет президент страны Клаус Йоханнис, уже одобрил документ.
Проект вступит в силу, если его поддержат обе палаты парламента.
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