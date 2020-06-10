https://ria.ru/20200610/1572719432.html
Несколько городов в Эквадоре покрылись вулканическим пеплом
2020-06-10T02:21
2020-06-10T02:21
эквадор
в мире
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эквадор, в мире
Несколько городов в Эквадоре покрылись вулканическим пеплом
КИТО, 10 июн - РИА Новости.
Жители нескольких городов Эквадора
с утра обнаружили, что все улицы покрыты пеплом, который ночью выбросил действующий вулкан Сангай, расположенный в провинции Морона-Сантьяго на восточном склоне Анд.
"Национальная служба управления рисками и чрезвычайными ситуациями (SNGRE) сообщает, что в ночь 8 июня и утром во вторник, 9 июня, было зафиксировано падение вулканического пепла на несколько кантонов страны, в результате вулканической деятельности вулкана Сангай", - говорится в заявлении службы.
Пепел достиг провинций Чимборасо (центральные Анды), Гуайас (побережье Тихого океана) и Лос-Риос (на западе). В одном из наиболее населенных городов Эквадора – Гуаякиле, находящемся почти в 180 километрах от вулкана, пепел покрыл почти все районы.
В SNGRE призвали население принять меры предосторожности, необходимые, чтобы защитить себя от пепла, в том числе прикрыть рот и нос масками.
Вулкан Сингай высотой 5 230 метров над уровнем моря проснулся в мае 2019 года. Он является одним из наиболее активных в стране, постоянные извержения происходят с 1628 года.