Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты

"В том случае, если списание происходит по вине продавца услуги или товара, клиенту необходимо написать письмо в банк, который в свою очередь рассмотрит жалобу и постарается исправить проблему", — объясняет эксперт.

По его словам, списание не происходит мгновенно. После оплаты услуги или товара средства сначала блокируются и остаются на счете держателя карты, и только по истечении нескольких дней происходит списание средств со счета, и вот тогда уже очень сложно оспорить транзакцию. Стандартное требование при оспаривании заявить о спорной транзакции в банк эмитент карты в течение 1-3 дней.