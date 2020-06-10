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Врач рассказала, какая клубника опасна для здоровья
2020-06-10T02:09
здоровье - общество
общество
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здоровье - общество, общество

Врач рассказала, какая клубника опасна для здоровья

02:09 10.06.2020
2139
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКонтейнер с клубникой
Контейнер с клубникой
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В России открыт сезон клубники. Этим летом к выбору ягоды нужно подходить особенно тщательно. Как выбрать лучшую клубнику и сколько ее можно съесть, чтобы не навредить здоровью, в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, член российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Маргарита Арзуманян.
В южных регионах уже поспели летние сорта клубники, на очереди – центральная полоса, а там и подмосковная ягода пойдет. Правда, в этом году чуть позже, чем обычно. Из-за дождливой и холодной погоды она созреет не раньше конца июня, да и будет меньше и, возможно, хуже по качеству. К тому же из-за пандемии у фермеров проблемы со сбором урожая и перевозкой ягоды, которая очень быстро портится. В этот сезоне при покупке клубники необходимо очень тщательно подходить к процессу выбора, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, член российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Маргарита Арзуманян.

"Прежде всего, надо обращать внимание на цвет клубники. Чем темнее окраска ягоды, тем больше в ней растительного пигмента антоциана, который отвечает за красный цвет. Именно он активно борется со свободными радикалами, защищает тело от преждевременного старения и обладает противовоспалительным эффектом. Яркие ягоды, выращенные на солнце, также содержат существенно больше витамина С, который является мощным антиоксидантом. И в его присутствии лучше усваивается железо. То есть, чем ярче клубника, тем больше в ней содержится витаминов. При покупке смотрите, чтобы ягоды были равномерно окрашены. Впрочем, не всегда насыщенный цвет гарантирует качество. Некоторые фермеры, чтобы придать ягоде товарный вид, подкрашивают ее, поливая специальными удобрениями. Поэтому, помимо цвета надо обращать внимание на запах ягоды, который должен ощущаться уже при подходе к прилавку. И, пожалуй, больше всего о качестве клубники расскажет ее плодоножка. Она обязательно должна быть, причем только зеленого цвета. Это значит, что ягода была сорвана с грядки недавно, и, соответственно, она сохранила все свои питательные вещества. Кстати, плодоножку можно высушить и добавлять в чай", – отметила врач.

В идеале, желательно, покупать свежие ягоды у местных фермеров, собранные не более трех дней назад и выращенные без пестицидов. Если на плодоножке есть белая полоска, то ягоду точно обрабатывали химикатами, предупреждает Маргарита Арзуманян.
"Сейчас много завозной клубники. Откуда привезли ягоды судить трудно. На ящиках может быть написано одно, а в документах другое, но вы можете всегда потребовать у продавца сертификат, выданный санитарно-ветеринарной службой, если его нет, значит с клубникой явно что-то не так", – объяснила специалист.
В день для пользы можно съесть один-два стакана ягоды, это примерно, 250-300. Максимум, что можно себе позволить – это полкиллограма клубники, предупреждает диетолог.
"Клубника провоцирует выработку гистамина и может вызвать аллергическую реакцию, но она будет ложной. При этом, клубника может вызвать и настоящие аллергические реакции, причем, вплоть до отека Квинке. Аллергию могут вызвать не только вещества самой клубники, но и химикаты, которыми ее обрабатывают, или пыльца других растений, которые хорошо впитываются в губчатую структуру ягоды. Поэтому, в зоне риска люди, у которых выявлена аллергия на пыльцу деревьев. Также реакция может быть на схожие белковые вещества, которые есть в вишне, черешне, персиках, абрикосах, красных яблоках, моркови и молодом картофеле. По статистике ВОЗ, 28% людей не переносят клубнику. Причем, у большинства аллергия проявляется уже во взрослом возрасте. Так что лучше начинать с небольших порций и следить за реакцией организма", - рассказала радио Sputnik врач.
Ящик с черешней
Вчера, 11:00ЗОЖ
"Уникальная ягода": диетолог рассказала о пользе черешни
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Здоровье - ОбществоОбщество
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