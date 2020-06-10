Врач рассказала, какая клубника опасна для здоровья

"Прежде всего, надо обращать внимание на цвет клубники. Чем темнее окраска ягоды, тем больше в ней растительного пигмента антоциана, который отвечает за красный цвет. Именно он активно борется со свободными радикалами, защищает тело от преждевременного старения и обладает противовоспалительным эффектом. Яркие ягоды, выращенные на солнце, также содержат существенно больше витамина С, который является мощным антиоксидантом. И в его присутствии лучше усваивается железо. То есть, чем ярче клубника, тем больше в ней содержится витаминов. При покупке смотрите, чтобы ягоды были равномерно окрашены. Впрочем, не всегда насыщенный цвет гарантирует качество. Некоторые фермеры, чтобы придать ягоде товарный вид, подкрашивают ее, поливая специальными удобрениями. Поэтому, помимо цвета надо обращать внимание на запах ягоды, который должен ощущаться уже при подходе к прилавку. И, пожалуй, больше всего о качестве клубники расскажет ее плодоножка. Она обязательно должна быть, причем только зеленого цвета. Это значит, что ягода была сорвана с грядки недавно, и, соответственно, она сохранила все свои питательные вещества. Кстати, плодоножку можно высушить и добавлять в чай", – отметила врач.