Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572719260.html
Ряд бойцов Национальной гвардии США заразились коронавирусом на протестах
2020-06-10T02:02
распространение нового коронавируса
джордж флойд
коронавирус covid-19
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572461698_0:291:3072:2019_1200x0_80_0_0_156db01556bc6fde77aad4694df07452.jpg
сша
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572719260.html?chat_room_id=1572719260
Новости
ru-RU
377
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572461698_0:291:3072:2019_1200x0_80_0_0_156db01556bc6fde77aad4694df07452.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572461698_162:0:2893:2048_1200x0_80_0_0_baf407636442b3d7b646d3ba8593d19a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572461698_503:0:2551:2048_1200x0_80_0_0_a05a321977c519c8f949c87d2c9b3ebb.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, коронавирус covid-19, сша, в мире

Ряд бойцов Национальной гвардии США заразились коронавирусом на протестах

02:02 10.06.2020
377
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и солдаты Национальной гвардии США
Сотрудники полиции и солдаты Национальной гвардии США
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции и солдаты Национальной гвардии США
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Ряд бойцов вашингтонского подразделения Национальной гвардии США заразились коронавирусом после того, как их ввели в город на фоне протестов и беспорядков, сообщила в заявлении представитель нацгвардии подполковник Брук Дэвис.
По ее словам, общее число заразившихся военнослужащих названо не будет. При этом агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило со ссылкой на неназванные официальные лица, что речь не идет о большом числе людей. Большинство бойцов не носили маски в ходе службы в Вашингтоне.
Около 5 тысяч бойцов Национальной гвардии были введены в столицу США в последних числах мая, из них около 1,2 тысячи принадлежали к вашингтонскому отделению гвардии. Также охрану центра города и Белого дома осуществляли тысячи вооруженных сотрудников других силовых ведомств и спецслужб.
Вскоре после ввода военных частей в город беспорядки прекратились, а протесты приняли полностью мирный характер. Ко вторнику планировалось полностью вывести нацгвардию из столицы.
Президент США Дональд Трамп при этом попал под огонь критики со стороны протестующих, которые заявляли, что присутствие войск лишь усугубляет шансы применения насилия.
С конца мая во многих крупных городах США прошли протесты и беспорядки в связи с гибелью Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
1042200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаДжордж ФлойдКоронавирус COVID-19СШАВ мире
Рекомендуем
Владимир Жириновский
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Доставка актера Михаила Ефремова в Таганский районный суд для избрания меры пресечения
Брат погибшего в ДТП с Ефремовым рассказал, чем шокирован больше всего
Женщина с плакатом в Киеве
МВФ предупредил Украину о больших экономических рисках
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил об угрозе скорого распада Украины
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Главный нарколог Минздрава рассказал о пьянстве Ефремова
Иван Охлобыстин
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков исключил манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Прокурор по делу MH17 рассказал о версии с украинским "Буком"
Сенатор Алексей Пушков
Пушков оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной
Михаила Ефремова отправили под домашний арест. Кадры из зала суда
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
МиГ-35 оснастят перспективным оружием
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
Допрос актера Михаила Ефремова
Опубликовано видео опроса Ефремова
Телеведущий Иван Ургант
Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11Сирийским врачам не хватает медоборудования из-за санкций
05:08Эксперт назвал четыре способа сэкономить при эксплуатации автомобиля
05:08Минобороны рассказало об отборе военных для испытания вакцины от COVID-19
05:04Добровольцев изолировали для подготовки к испытанию вакцины от COVID-19
05:02Для испытаний вакцины от COVID-19 отобрали две группы добровольцев
04:59В Южной Корее за сутки зафиксировали 50 случаев COVID-19
04:52Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
03:36В РВИО рассказали о создании в Германии группировки советских войск
Лента новостейМолния