Ряд бойцов Национальной гвардии США заразились коронавирусом на протестах

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Ряд бойцов вашингтонского подразделения Национальной гвардии Ряд бойцов вашингтонского подразделения Национальной гвардии США заразились коронавирусом после того, как их ввели в город на фоне протестов и беспорядков, сообщила в заявлении представитель нацгвардии подполковник Брук Дэвис.

По ее словам, общее число заразившихся военнослужащих названо не будет. При этом агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило со ссылкой на неназванные официальные лица, что речь не идет о большом числе людей. Большинство бойцов не носили маски в ходе службы в Вашингтоне

Около 5 тысяч бойцов Национальной гвардии были введены в столицу США в последних числах мая, из них около 1,2 тысячи принадлежали к вашингтонскому отделению гвардии. Также охрану центра города и Белого дома осуществляли тысячи вооруженных сотрудников других силовых ведомств и спецслужб.

Вскоре после ввода военных частей в город беспорядки прекратились, а протесты приняли полностью мирный характер. Ко вторнику планировалось полностью вывести нацгвардию из столицы.

Президент США Дональд Трамп при этом попал под огонь критики со стороны протестующих, которые заявляли, что присутствие войск лишь усугубляет шансы применения насилия.

С конца мая во многих крупных городах США прошли протесты и беспорядки в связи с гибелью Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.