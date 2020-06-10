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Распространение нового коронавируса
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В Бразилии за сутки выявили более 32 тысяч случаев COVID-19
2020-06-10T01:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии за сутки выявили более 32 тысяч случаев COVID-19

01:58 10.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
МЕХИКО, 10 июн - РИА Новости. Минздрав Бразилии обновил статистику по новому коронавирусу, согласно которой число выявленных заражений достигло 739 503, скончались от осложнений 38 406 человек.
За сутки в Бразилии выявили 32 091 случая COVID-19, скончались 1 272 человек.
По информации ведомства, под врачебным наблюдением находятся 390 033 человека, выздоровели за всё время 311 064 человек.
Перед обновлением данных министерство здравоохранения Бразилии "откатило" сайт о статистике эпидемии COVID-19 к более ранней версии, где публиковалась расширенная информация. Решение ведомства изменить формат предоставления данных, ограничив его тремя цифрами, вызвало бурную реакцию в СМИ и социальных сетях.
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Верховный суд Бразилии постановил во вторник, что минздрав страны должен вернуться к публикации данных о количестве заболевших, скончавшихся и выздоровевших в результате эпидемии коронавируса в полном объеме.
Ранее Национальный конгресс Бразилии отказался использовать в работе официальные данные о пандемии нового коронавируса, которые распространяет правительство Бразилии. Крупнейшие бразильские СМИ - Globo, Folha, Extra, Estadão, и UOL - также отказались от использования данных министерства здравоохранения и ведут собственный подсчет на основании информации от корреспондентов и местных властей в регионах. По итогам суток разница с официальными цифрами составляет несколько тысяч зараженных и несколько сотен умерших.
Бразилия занимает по данным ВОЗ и университета Хопкинса третье место в мире по числу жертв коронавируса - после США и Великобритании, по количеству заражений страна находится на втором месте после США.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
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