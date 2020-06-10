В Бразилии за сутки выявили более 32 тысяч случаев COVID-19

МЕХИКО, 10 июн - РИА Новости. Минздрав Минздрав Бразилии обновил статистику по новому коронавирусу , согласно которой число выявленных заражений достигло 739 503, скончались от осложнений 38 406 человек.

За сутки в Бразилии выявили 32 091 случая COVID-19, скончались 1 272 человек.

По информации ведомства, под врачебным наблюдением находятся 390 033 человека, выздоровели за всё время 311 064 человек.

Перед обновлением данных министерство здравоохранения Бразилии "откатило" сайт о статистике эпидемии COVID-19 к более ранней версии, где публиковалась расширенная информация. Решение ведомства изменить формат предоставления данных, ограничив его тремя цифрами, вызвало бурную реакцию в СМИ и социальных сетях.

Верховный суд Бразилии постановил во вторник, что минздрав страны должен вернуться к публикации данных о количестве заболевших, скончавшихся и выздоровевших в результате эпидемии коронавируса в полном объеме.

Ранее Национальный конгресс Бразилии отказался использовать в работе официальные данные о пандемии нового коронавируса, которые распространяет правительство Бразилии. Крупнейшие бразильские СМИ - Globo, Folha, Extra, Estadão, и UOL - также отказались от использования данных министерства здравоохранения и ведут собственный подсчет на основании информации от корреспондентов и местных властей в регионах. По итогам суток разница с официальными цифрами составляет несколько тысяч зараженных и несколько сотен умерших.

Бразилия занимает по данным ВОЗ и университета Хопкинса третье место в мире по числу жертв коронавируса - после США Великобритании , по количеству заражений страна находится на втором месте после США.