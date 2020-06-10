В штате Нью-Йорк полицейским запретят удушающие приемы при задержании

В понедельник нижняя палата законодательного собрания штата Нью-Йорк проголосовала за законопроект, названный в честь Эрика Гарнера, который погиб в 2014 году во время задержания. К нему также был применен удушающий прием. Ранее закон был принят верхней палатой парламента. Законодательный акт, размещенный, в том числе, на сайте сената (верхней палаты) законодательного собрания штата, предлагает считать действия полицейского преступлением c отягчающими последствиями в виде удушения, если тот совершает преступные действия, "препятствующие дыханию или кровообращению, и причиняет серьезный физический вред или смерть другому лицу".