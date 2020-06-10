В штате Нью-Йорк полицейским запретят удушающие приемы при задержании

НЬЮ-ЙОРК, 10 июн – РИА Новости. Власти штата Нью-Йорка готовятся принять два закона, усиливающих контроль над действиями полиции, обе палаты законодательного собрания уже проголосовали за закон об уголовной ответственности за применение удушающего приема при задержании, верхняя палата поддержала законопроект о раскрытии сведений дисциплинарного характера о полицейских.
Власти Нью-Йорка ведут разговоры о необходимости внесения изменений в работу полиции на фоне протестов, вспыхнувших из-за недавней гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими в Миннеаполисе, когда один из них наступил ему коленом на шею. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в ходе недавнего брифинга заявил, что подпишет законы, как только они пройдут через обе палаты парламента штата.
В понедельник нижняя палата законодательного собрания штата Нью-Йорк проголосовала за законопроект, названный в честь Эрика Гарнера, который погиб в 2014 году во время задержания. К нему также был применен удушающий прием. Ранее закон был принят верхней палатой парламента. Законодательный акт, размещенный, в том числе, на сайте сената (верхней палаты) законодательного собрания штата, предлагает считать действия полицейского преступлением c отягчающими последствиями в виде удушения, если тот совершает преступные действия, "препятствующие дыханию или кровообращению, и причиняет серьезный физический вред или смерть другому лицу".
За такое преступление полицейскому может грозить до 15 лет тюрьмы.
Между тем во вторник верхняя палата парламента штата приняла законопроект, который отменяет положения действовавшего с 1970-х годов закона, согласно которому дисциплинарные записи о сотрудниках полиции хранились в тайне. Тогда законодательный акт был принят с целью не допустить использования адвокатами на перекрестных допросах данных о дисциплинарных проступках полицейских.
Пока законопроект не выносился на голосование нижней палаты законодательного собрания штата.
Гибель Флойда привела к продолжавшимся более недели массовым протестам против действий полиции и расизма в США и других странах. В числе призывов активистов – реформа полиции, в том числе изменения в практику финансирования правоохранительных органов.