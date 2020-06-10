Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572719031.html
Около 50 россиян не воспользовались вывозным рейсом из Аргентины
2020-06-10T01:47
россия
аргентина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_0:0:3076:1731_1200x0_80_0_0_6420c50901572ade061724c61bd8f0f4.jpg
https://ria.ru/20200609/1572703239.html
https://ria.ru/20200609/1572694256.html
россия
аргентина
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572719031.html?chat_room_id=1572719031
Новости
ru-RU
170
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_0:0:3076:1731_1200x0_80_0_0_6420c50901572ade061724c61bd8f0f4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_347:0:3076:2047_1200x0_80_0_0_54b3a4d05dfe8d037c3ec49df1ba4d65.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_698:0:2745:2047_1200x0_80_0_0_b58155ad20f69f9a3a93e2e5e6febeaf.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, аргентина, в мире

Около 50 россиян не воспользовались вывозным рейсом из Аргентины

01:47 10.06.2020
170
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июн – РИА Новости. Около 50 россиян не воспользовались вывозным рейсом из Аргентины, который состоялся 5 июня, сообщил журналистам посол России в этой латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.
"Четырнадцать человек раньше уверяли нас, что заинтересованы в том, чтобы вылететь, но потом отказались. Есть и люди, которые, хотя и звонили в посольство и были нами зафиксированы как граждане, которые оказались заблокированными в Аргентине, никогда нам не говорили, что хотели бы улететь. В общей сложности эти две группы составляют 50 человек", - сказал посол.
"Но наверняка мы чего-то и не знаем, потому что, даже когда мы готовились к этому рейсу, возникали ситуации, когда люди появлялись в последний момент. Например, так получилось с большим количеством российских рыбаков, которые заканчивали свою работу на аргентинских рыболовных судах", - добавил дипломат.
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 17:19Распространение нового коронавируса
В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Нью-Йорка
Феоктистов отметил, что вывозной рейс был необычным, "в каком-то плане рекордным, потому что продолжался больше 30 часов, затронул сразу практически в режиме нон-стоп несколько государств".
"Мы смогли с помощью аргентинских транспортных компаний, которые мы нашли, вывезти из провинций 19 человек и доставить их накануне или практически к вылету. Таким же образом мы смогли доставить 28 наших соотечественников при большой роли посольств России из Уругвая, Парагвая и Боливии… Мы считаем, что 220 человек, которые поднялись на борт в Аргентине, это практически все, кто реально хотел улететь", - отметил посол.
Вывозной борт Azur Air совершил несколько посадок – в Сан-Паулу (Бразилия), Буэнос-Айресе (Аргентина), Сантьяго (Чили) и Гаване (Куба).
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 15:23Распространение нового коронавируса
В посольстве рассказали о переносе вывозного рейса из Ташкента в Москву
610000
Обсудить 0
РоссияАргентинаВ мире
Рекомендуем
Телеведущий Иван Ургант
Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова
Вид на Буэнос-Айрес
Мэр Буэнос-Айреса попросил Россию о поставке масок и тестов на COVID-19
Пакистан
ВОЗ рекомендовала Пакистану ввести режим изоляции с перерывами
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
Вице-президент США Джозеф Байден
Байден призвал к расовой справедливости в США
Бразилия
В Бразилии за сутки выявили более 32 тысяч случаев COVID-19
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Главный нарколог Минздрава рассказал о пьянстве Ефремова
Сотрудники полиции в США
В штате Нью-Йорк полицейским запретят удушающие приемы при задержании
Людт на набережной в Берлине
В Германии хотят продлить ограничения на поездки за рубеж, пишут СМИ
Карлов мост на реке Влатава в Праге
Протестующие в Чехии раскритиковали власти за меры при COVID-19
Пассажирский самолет в небе
В посольстве рассказали о переносе вывозного рейса из Ташкента в Москву
Сенатор Алексей Пушков
Пушков оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о транше Украине от МВФ
Самолет авиакомпании Аврора
Вывозной борт "Авроры" доставил россиян с Пхукета во Владивосток
Алюминий
Российские ученые сожгли алюминий в воде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Эксперт назвал четыре способа сэкономить при эксплуатации автомобиля
05:08Минобороны рассказало об отборе военных для испытания вакцины от COVID-19
05:04Добровольцев изолировали для подготовки к испытанию вакцины от COVID-19
05:02Для испытаний вакцины от COVID-19 отобрали две группы добровольцев
04:59В Южной Корее за сутки зафиксировали 50 случаев COVID-19
04:52Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
03:36В РВИО рассказали о создании в Германии группировки советских войск
03:31Опубликовано видео опроса Ефремова
Лента новостейМолния