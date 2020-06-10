Около 50 россиян не воспользовались вывозным рейсом из Аргентины

"Четырнадцать человек раньше уверяли нас, что заинтересованы в том, чтобы вылететь, но потом отказались. Есть и люди, которые, хотя и звонили в посольство и были нами зафиксированы как граждане, которые оказались заблокированными в Аргентине, никогда нам не говорили, что хотели бы улететь. В общей сложности эти две группы составляют 50 человек", - сказал посол.