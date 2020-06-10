Байден призвал к расовой справедливости в США

"Сейчас настало время для расовой справедливости… Когда будет справедливость для Джорджа Флойда, мы точно будем на пути к расовой справедливости в Америке", - сказал он.

По США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели Флойда в Миннеаполисе от действий полиции. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.