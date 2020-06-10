Байден призвал к расовой справедливости в США

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в видеообращении, записанном по случаю похорон Джорджа Флойда, погибшего после задержания полицейскими, призвал американцев двигаться к расовой справедливости.
"Сейчас настало время для расовой справедливости… Когда будет справедливость для Джорджа Флойда, мы точно будем на пути к расовой справедливости в Америке", - сказал он.
По США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели Флойда в Миннеаполисе от действий полиции. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
Вчера, 10:13Сказано в эфиреЭксперт о словах профессора из США про "расизм в РФ": не знает историю Американский историк Эдди Глод выразил мнение, что проблема расизма актуальна не только для США, но и для России. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал профессора. В эфире радио Sputnik политолог, Владимир Шаповалов высказал свою точку зрения по этому вопросу.