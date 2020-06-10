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Байден призвал к расовой справедливости в США
2020-06-10T01:42
джордж флойд
джо байден
сша
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джордж флойд, джо байден, сша, в мире

Байден призвал к расовой справедливости в США

01:42 10.06.2020
205
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВице-президент США Джозеф Байден
Вице-президент США Джозеф Байден
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США Джозеф Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в видеообращении, записанном по случаю похорон Джорджа Флойда, погибшего после задержания полицейскими, призвал американцев двигаться к расовой справедливости.
"Сейчас настало время для расовой справедливости… Когда будет справедливость для Джорджа Флойда, мы точно будем на пути к расовой справедливости в Америке", - сказал он.
По США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели Флойда в Миннеаполисе от действий полиции. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
Вчера, 10:13Сказано в эфире
Эксперт о словах профессора из США про "расизм в РФ": не знает историю Американский историк Эдди Глод выразил мнение, что проблема расизма актуальна не только для США, но и для России. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал профессора. В эфире радио Sputnik политолог, Владимир Шаповалов высказал свою точку зрения по этому вопросу.
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Джордж ФлойдДжо БайденСШАВ мире
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