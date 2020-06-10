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Тунис возобновляет внутренние авиарейсы с 12 июня
2020-06-10T01:38
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коронавирус covid-19
тунис (страна)
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коронавирус covid-19, тунис (страна), в мире

Тунис возобновляет внутренние авиарейсы с 12 июня

01:38 10.06.2020
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
КАИР, 10 июн – РИА Новости. Внутренние авиарейсы возобновляются в Тунисе с пятницы в рамках плана властей по постепенному возврату к обычной жизни в связи с улучшением ситуации с коронавирусом, сообщило министерство транспорта страны.
"Министерство транспорта и логистики Туниса сообщает, что в рамках постепенного возобновления обычной деятельности авиакомпаний перевозчик Tunisair Express постепенно возобновляет с 12 июня внутренние авиарейсы", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Согласно сообщению, ежедневно будут осуществляться два рейса по маршруту Тунис-Джерба-Тунис, а раз в неделю – рейс из столицы в город Тозер на юго-западе страны.
Министерство подчеркивает, что авиакомпания предпринимает все требуемые меры безопасности. Количество рейсов и их маршруты будут пересмотрены в зависимости от спроса и ситуации с коронавирусом в стране, отмечает ведомство.
Премьер-министр страны Ильяс Фахфах заявил 20 мая, что Тунис успешно преодолел вызванный пандемией кризис, а предпринятые правительством меры при поддержке со стороны населения доказали свою эффективность. С 4 июня в стране разрешено передвижение граждан между провинциями, с 8 июня отменен комендантский час. Власти также заявили о намерении открыть все закрытые ранее из-за коронавируса границы страны с 27 июня.
С 3 июня в стране не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев инфицирования составляет 1087. Согласно данным минздрава, выздоровели 982 человека, скончались 49.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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