https://ria.ru/20200610/1572718734.html
Главный нарколог Минздрава рассказал о пьянстве Ефремова
2020-06-10T01:25
2020-06-10T01:40
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
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дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн
заявил в эфире Первого канала
, что несколько раз лично встречал актера Михаила Ефремова
, но ни разу тот не был трезвым.
"Я несколько раз видел Михаила Ефремова в разных ситуациях, и трезвым я его ни разу не видел, просто ни разу. Я думаю, что тут еще и вина семьи, большой семьи Ефремовых, потому что они должны бить тревогу", - сказал Брюн.
Он отметил, что есть процедуры мотивирования людей к отказу от алкоголя и прохождению лечения. "К нам ни разу никто не обратился, а мы бы могли что-то подсказать", - добавил Брюн.
В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "ВАЗом", водитель которого пострадал и был госпитализирован. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Во вторник утром стало известно, что пострадавший в ДТП умер в больнице.
Ефремова обвинили в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист согласился с предъявленным обвинением и назвал инцидент "чудовищным". Суд отправил Ефремова под домашний арест.