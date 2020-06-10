Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572718734.html
Главный нарколог Минздрава рассказал о пьянстве Ефремова
2020-06-10T01:40
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714324_0:2:848:479_1200x0_80_0_0_253be16306af5ab51e6c4b2d3441276f.jpg
https://ria.ru/20200609/1572716150.html
2
россия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572718734.html?chat_room_id=1572718734
Новости
ru-RU
7055
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714324_0:2:848:479_1200x0_80_0_0_253be16306af5ab51e6c4b2d3441276f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714324_104:0:744:480_1200x0_80_0_0_2ec58512fc75be1e0b7e8ad5ddd63ef2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714324_184:0:664:480_1200x0_80_0_0_c7dec2f752d2b12caa4429667da53530.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия

Главный нарколог Минздрава рассказал о пьянстве Ефремова

01:25 10.06.2020 (обновлено: 01:40 10.06.2020)
7055
© Фото : Пресс-служба Таганского судаАктер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
© Фото : Пресс-служба Таганского суда
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил в эфире Первого канала, что несколько раз лично встречал актера Михаила Ефремова, но ни разу тот не был трезвым.

"Я несколько раз видел Михаила Ефремова в разных ситуациях, и трезвым я его ни разу не видел, просто ни разу. Я думаю, что тут еще и вина семьи, большой семьи Ефремовых, потому что они должны бить тревогу", - сказал Брюн.

Он отметил, что есть процедуры мотивирования людей к отказу от алкоголя и прохождению лечения. "К нам ни разу никто не обратился, а мы бы могли что-то подсказать", - добавил Брюн.
В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "ВАЗом", водитель которого пострадал и был госпитализирован. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Во вторник утром стало известно, что пострадавший в ДТП умер в больнице.
Ефремова обвинили в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист согласился с предъявленным обвинением и назвал инцидент "чудовищным". Суд отправил Ефремова под домашний арест.
Доставка актера Михаила Ефремова в Таганский районный суд для избрания меры пресечения
Вчера, 22:11
Брат погибшего в ДТП с Ефремовым рассказал, чем шокирован больше всего
26155135
Обсудить 2
ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовПроисшествия
Рекомендуем
Владимир Жириновский
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Доставка актера Михаила Ефремова в Таганский районный суд для избрания меры пресечения
Брат погибшего в ДТП с Ефремовым рассказал, чем шокирован больше всего
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
Допрос актера Михаила Ефремова
Опубликовано видео опроса Ефремова
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков исключил манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Иван Охлобыстин
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Телеведущий Иван Ургант
Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова
Актёр Михаил Ефремов выходит из своего дома в Москве в сопровождении сотрудников полиции
В крови Михаила Ефремова нашли наркотики
Женщина с плакатом в Киеве
МВФ предупредил Украину о больших экономических рисках
РИА Новости. Роман Кульгускин
"Случайность": режиссер Митта высказался о смертельном ДТП с Ефремовым
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Прокурор по делу MH17 рассказал о версии с украинским "Буком"
Михаила Ефремова отправили под домашний арест. Кадры из зала суда
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Сын погибшего в ДТП заявил, что от имени Ефремова с семьей не связывались
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
Актер Михаил Ефремов
Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Эксперт назвал четыре способа сэкономить при эксплуатации автомобиля
05:08Минобороны рассказало об отборе военных для испытания вакцины от COVID-19
05:04Добровольцев изолировали для подготовки к испытанию вакцины от COVID-19
05:02Для испытаний вакцины от COVID-19 отобрали две группы добровольцев
04:59В Южной Корее за сутки зафиксировали 50 случаев COVID-19
04:52Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
03:36В РВИО рассказали о создании в Германии группировки советских войск
03:31Опубликовано видео опроса Ефремова
Лента новостейМолния