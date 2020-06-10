Главный нарколог Минздрава рассказал о пьянстве Ефремова

"Я несколько раз видел Михаила Ефремова в разных ситуациях, и трезвым я его ни разу не видел, просто ни разу. Я думаю, что тут еще и вина семьи, большой семьи Ефремовых, потому что они должны бить тревогу", - сказал Брюн.