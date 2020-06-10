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Врачи призвали не паниковать из-за воспалительного синдрома у детей
2020-06-10T01:21
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коронавирус covid-19, сша, в мире

Врачи призвали не паниковать из-за воспалительного синдрома у детей

01:21 10.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДетская больница
Детская больница
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Родителям не следует паниковать по поводу редкого воспалительного синдрома у детей, связанного с COVID-19, он поддается лечению и не вызовет пандемию, сообщили РИА Новости американские врачи.
Темой последних недель стали публикации о так называемом педиатрическом системном воспалительном синдроме (или Кавасаки-подобном синдроме), тяжелом заболевании, вероятно, ассоциированном с инфицированием SARS-CoV-2, поражающем детей спустя 1,5-2 месяца от начала эпидемической вспышки в стране. О таких случаях первыми написали медики Великобритании, затем Испании, США, Франции и других стран.
"Я не думаю, что людям стоит паниковать по поводу возможности того, что у их детей будет эта ответная воспалительная реакция после COVID-19. Быть осторожными – да, паниковать – нет. Подавляющее большинство этих детей при надлежащем уходе выздоравливают", - заявил РИА Новости кардиохирург из США Билл Новик.
Он отметил, что синдром возникает примерно через три-четыре недели после заболевания коронавирусной инфекцией и дает два осложнения на сердце.
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"Может произойти серьезное ослабление стенок артерии, так, что в артерии образуются аневризмы. В аневризмах иногда могут появляться тромбы…У детей может быть синдром низкого сердечного выброса, и в начале они будут нуждаться в помощи, например, медикаментозной, но в некоторых редких случаях их состояние становится таким плохим, что нам приходится помещать их на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО, инвазивный метод насыщения крови кислородом – ред)", - заявил Новик, добавив, что с ЭКМО выживает только 30-40% детей.
Новик отметил, что стандартным лечением является внутривенная иммуноглобулиновая терапия, при помощи которой лечат пациентов с болезнью Кавасаки, и призвал не забывать про частое мытье рук, социальное дистанцирование и маски.
Врач Педиатрической клинической больницы Кливленда Нелла Блюмин отметила, что синдром встречается очень редко и не затронет большинство детей. По словам Блюмин, число случаев, связанных с этим синдромом, продолжит расти, однако это не станет пандемией.
"Я полагаю, что мы продолжим видеть все больше таких случаев, пока COVID-19 продолжает циркулировать по миру", - добавила она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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