Врачи призвали не паниковать из-за воспалительного синдрома у детей

"Может произойти серьезное ослабление стенок артерии, так, что в артерии образуются аневризмы. В аневризмах иногда могут появляться тромбы…У детей может быть синдром низкого сердечного выброса, и в начале они будут нуждаться в помощи, например, медикаментозной, но в некоторых редких случаях их состояние становится таким плохим, что нам приходится помещать их на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО, инвазивный метод насыщения крови кислородом – ред)", - заявил Новик, добавив, что с ЭКМО выживает только 30-40% детей.