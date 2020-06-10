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СМИ: США рассматривают все связанные с ДСНВ варианты
2020-06-10T01:18
договор снв-3
сша
в мире
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договор снв-3, сша, в мире

СМИ: США рассматривают все связанные с ДСНВ варианты

01:18 10.06.2020
217
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСША
США
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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США. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты "полностью готовы" не продлевать Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако рассматривают все связанные с ним варианты, сообщило издание Washington Post со ссылкой на источник в администрации США.
"Мы полностью готовы уйти. Но я бы смягчил это, сказав, что на самом деле на столе переговоров находятся все варианты", - заявил изданию высокопоставленный представитель американской администрации в ответ на вопрос о том, действительно ли США готовы не продлевать ДСНВ.
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в мае заявил, как отмечает издание, что есть возможность продлить ДСНВ, однако это "неправильная основа для будущего". По его словам, правильной основой для будущего является "трехсторонний подход, в основе которого лежит эффективная проверка".
Американские флаги в Вашингтоне
2 июня, 20:17
В сенат США внесли законопроект о немедленном продлений ДСНВ
"С чем я не согласен и что я считаю очень опасным мышлением времен холодной войны, так это утверждение о том, что китайцам необходимо разрешить достичь стратегического ядерного паритета с США и Россией, прежде чем мы сможем обеспечить действенный контроль над вооружениями... Это означало бы, что мы фактически находимся в разгаре трехсторонней гонки вооружений", - заявил Биллингсли в интервью изданию.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник подтвердил РИА Новости, что межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня.
В понедельник спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что договорился с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым о переговорах относительно времени и места переговоров по ядерному оружию в июне. Он уточнил, что на переговоры приглашен также представитель КНР. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во вторник заявила, что Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
23 мая, 20:52
"Дождутся истечения". Рябков раскрыл планы США по ДСНВ
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