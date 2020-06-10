https://ria.ru/20200610/1572718623.html
Песков исключил манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
2020-06-10T01:14
2020-06-10T03:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий песков
общество
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Дмитрий Жарков
Кончено конечно, вирус сразу ослаб ибо ответственно понимает, что России жизненно необходима новая конституция, дарующая обнуление Путина.
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россия
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков, общество
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
в интервью CNN
опроверг предположения о заниженной статистике по коронавирусу
в России.
Пескова спросили, возможна ли "манипуляция" статистикой, поскольку в России фиксируется значительно меньше смертей, чем в других странах.
"Нет, я не согласен с этой оценкой. Вы не подумали о возможности того, что в России более эффективная система здравоохранения и что есть возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых", - ответил Песков.
Он также заявил, что Владимира Путина
при принятии решений не заботит его рейтинг.
"Президент Путин много раз заявлял, что его не заботит его личный рейтинг, что в политике, если вы настоящий государственный деятель, не нужно думать о своем рейтинге. Если вы думаете только о рейтинге, то вы не сможете принимать ответственные решения", - сказал Песков.
В начале марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным организации, общее число зараженных по всему миру превысило семь миллионов человек. Умерли более 400 тысяч пациентов.
В России выявили более 485 тысяч случаев COVID-19. Из них свыше 242 тысяч человек вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.