Песков исключил манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента CNN опроверг предположения о заниженной статистике по Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервьюопроверг предположения о заниженной статистике по коронавирусу в России.

Пескова спросили, возможна ли "манипуляция" статистикой, поскольку в России фиксируется значительно меньше смертей, чем в других странах.

"Нет, я не согласен с этой оценкой. Вы не подумали о возможности того, что в России более эффективная система здравоохранения и что есть возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых", - ответил Песков.

Он также заявил, что Владимира Путина при принятии решений не заботит его рейтинг.

"Президент Путин много раз заявлял, что его не заботит его личный рейтинг, что в политике, если вы настоящий государственный деятель, не нужно думать о своем рейтинге. Если вы думаете только о рейтинге, то вы не сможете принимать ответственные решения", - сказал Песков.

В начале марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным организации, общее число зараженных по всему миру превысило семь миллионов человек. Умерли более 400 тысяч пациентов.

В России выявили более 485 тысяч случаев COVID-19. Из них свыше 242 тысяч человек вылечились.