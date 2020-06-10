https://ria.ru/20200610/1572718419.html
В Воронеже возбудили дело против сбившего пешеходов полицейского
2020-06-10T00:45
2020-06-10T00:45
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Следователи в Воронежской области
возбудили уголовное дело против сотрудника полиции, который сбил трех пешеходов на тротуаре, сообщается на сайте регионального СК
.
Ранее сообщалось, что полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов. Авария произошла около 19.25 мск вторника на Ленинском проспекте в Воронеже
. По данным полиции, мужчина-пешеход от травм скончался до приезда скорой, две женщины госпитализированы.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Признаков алкогольного опьянения у него не обнаружили, но для более точного исследования взяли образцы крови.
Отмечается, что ход расследования дела контролирует руководитель регионального следственного управления.