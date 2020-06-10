В Воронеже возбудили дело против сбившего пешеходов полицейского

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Признаков алкогольного опьянения у него не обнаружили, но для более точного исследования взяли образцы крови.