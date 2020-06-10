Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572718383.html
МВФ предупредил Украину о больших экономических рисках
2020-06-10T01:04
реакция на события на украине
кристалина георгиева
украина
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151077/65/1510776557_0:0:3001:1688_1200x0_80_0_0_46f4357f4fb8639e138f677c0e237b83.jpg
https://ria.ru/20200606/1572538456.html
https://ria.ru/20200606/1572551197.html
5
украина
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572718383.html?chat_room_id=1572718383
Новости
ru-RU
3880
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151077/65/1510776557_0:0:3001:1688_1200x0_80_0_0_46f4357f4fb8639e138f677c0e237b83.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151077/65/1510776557_255:0:2916:1996_1200x0_80_0_0_d377bb21dd876a66911a2ffabb3007b2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151077/65/1510776557_419:0:2199:1780_1200x0_80_0_0_09bbaa1a73db23070397135340424d79.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
реакция на события на украине, кристалина георгиева, украина, экономика

МВФ предупредил Украину о больших экономических рисках

00:43 10.06.2020 (обновлено: 01:04 10.06.2020)
3880
© РИА Новости / Алексей Фурман / Перейти в фотобанкЖенщина с плакатом в Киеве
Женщина с плакатом в Киеве
© РИА Новости / Алексей Фурман
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Новая программа Международного валютного фонда по поддержке Украины связана с большим риском и неопределенностью, по мере восстановления экономики после кризиса понадобится ужесточение бюджетной политики, предупредила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в пять миллиардов долларов, первый транш составит 2,1 миллиарда долларов.
"Риски новой программы очень велики. Неопределенность относительно того, насколько жестким и долгим остается глобальный спад экономики, исключительно высока. Внутри страны сохраняется значительная неопределенность относительно направления экономической политики", - говорится в письменном заявлении Георгиевой.
Глава МВФ напомнила, что государственный долг Украины остается высоким, как и потребности в финансировании. "Хотя фискальная политика в соответствии с программой будет изначально направлена на борьбу с влиянием кризиса, фискальную политику придется ужесточить по мере восстановления экономики, чтобы начать снижать государственный долг", - заявила Георгиева.
Акция протеста в Киеве
6 июня, 08:00
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Она также предупредила о необходимости сохранить независимость центробанка страны. Финансовая политика должна достичь баланса между сохранением финансовой стабильности и поддержкой восстановления экономики, заключила Георгиева.
В пресс-релизе МВФ, посвященном выделению кредита, также говорится о том, что Украине требуются дополнительные реформы для экономического роста. В то же время пандемия коронавируса добавила неопределенности, и экономика страны, как прогнозируется, серьезно сократится в 2020 году.
"Ожидается, что бюджет 2020 года получит тяжелый удар, доходы резко упадут, и понадобятся крупные экстренные расходы для борьбы с кризисом", - отмечает фонд.
Верховная рада 13 мая на внеочередном заседании приняла законопроект о банковском регулировании. Этот документ является одним из условий для продолжения сотрудничества Киева с МВФ.
Новая норма должна урегулировать вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам. Президент Владимир Зеленский подписал документ 21 мая. Новый закон, в частности, делает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
6 июня, 03:48
Украинский экс-министр рассказал, как Тимошенко обманула МВФ
107020550
Обсудить 5
Реакция на события на УкраинеКристалина ГеоргиеваУкраинаЭкономика
Рекомендуем
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Прокурор по делу MH17 рассказал о версии с украинским "Буком"
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков исключил манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
При подрыве автомобиля ВСУ в Донбассе пострадали десять военных
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
Бухарест, Румыния
Румыния может признать Россию враждебным государством
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил об угрозе скорого распада Украины
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Главный нарколог Минздрава рассказал о пьянстве Ефремова
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал — Европа в районе города Несвиж
Минск призвал к пересмотру цен на российский газ
Владимир Жириновский
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Допрос актера Михаила Ефремова
Опубликовано видео опроса Ефремова
Разбитая витрина магазина Dolce and Gabbana в Нью-Йорке
"Я не могу дышать". Почему в США получилось, а в России — нет
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
МиГ-35 оснастят перспективным оружием
Актер Михаил Ефремов
"Вылечу, у меня много денег": что грозит Ефремову после смертельного ДТП
Гиперзвуковая крылатая ракета
В США гиперзвуковая ракета едва не улетела в свободный полет, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Готовятся к худшему: Китай продает госдолг США из-за девальвации доллара
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Эксперт назвал четыре способа сэкономить при эксплуатации автомобиля
05:08Минобороны рассказало об отборе военных для испытания вакцины от COVID-19
05:04Добровольцев изолировали для подготовки к испытанию вакцины от COVID-19
05:02Для испытаний вакцины от COVID-19 отобрали две группы добровольцев
04:59В Южной Корее за сутки зафиксировали 50 случаев COVID-19
04:52Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
03:36В РВИО рассказали о создании в Германии группировки советских войск
03:31Опубликовано видео опроса Ефремова
Лента новостейМолния