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США призвали Китай пересмотреть отказ от переговоров по ядерному оружию
2020-06-10T04:46
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россия, китай, сша, в мире

США призвали Китай пересмотреть отказ от переговоров по ядерному оружию

00:38 10.06.2020 (обновлено: 04:46 10.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКитай
Китай
© РИА Новости / Илья Питалев
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Китай. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США призывают Китай пересмотреть решение не принимать участия в трехсторонних переговорах с Россией по стратегической стабильности, заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Ранее в МИД КНР отказались участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию

"Китай только что заявил, что не намерен участвовать в трехсторонних переговорах. Он должен пересмотреть это. Чтобы достичь статуса великой державы, требуется вести себя с ответственностью великой державы. Хватит великой стены секретности с выстраиванием ядерных сил. В Вене Китай ждет место за столом переговоров", - написал Биллингсли в Twitter.

Российско-американские переговоры намечены на 22 июня в Вене.
Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.
Сергей Рябков
Вчера, 11:15
Рябков подтвердил встречу с США по стратегической стабильности
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