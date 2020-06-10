https://ria.ru/20200610/1572718266.html
США призвали Китай пересмотреть отказ от переговоров по ядерному оружию
2020-06-10T00:38
2020-06-10T04:46
россия
китай
сша
в мире
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россия, китай, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США
призывают Китай
пересмотреть решение не принимать участия в трехсторонних переговорах с Россией
по стратегической стабильности, заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли
.
Ранее в МИД КНР отказались участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию
"Китай только что заявил, что не намерен участвовать в трехсторонних переговорах. Он должен пересмотреть это. Чтобы достичь статуса великой державы, требуется вести себя с ответственностью великой державы. Хватит великой стены секретности с выстраиванием ядерных сил. В Вене Китай ждет место за столом переговоров", - написал Биллингсли в Twitter.
Российско-американские переговоры намечены на 22 июня в Вене.
Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.