США призвали Китай пересмотреть отказ от переговоров по ядерному оружию

"Китай только что заявил, что не намерен участвовать в трехсторонних переговорах. Он должен пересмотреть это. Чтобы достичь статуса великой державы, требуется вести себя с ответственностью великой державы. Хватит великой стены секретности с выстраиванием ядерных сил. В Вене Китай ждет место за столом переговоров", - написал Биллингсли в Twitter .

Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.