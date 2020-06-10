МВФ одобрил программу поддержки Украины на пять миллиардов долларов

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Совет управляющих Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе фонда.

Первый транш составит около 2,1 миллиарда долларов, отмечается в сообщении.

Остальные средства планируется выделить еще четырьмя траншами.

"Новая программа призвана помочь Украине справиться с вызовами пандемии COVID-19, предоставив поддержку бюджета и платежного баланса, в то же время сохранив достижения и продвигая небольшой спектр ключевых структурных реформ, чтобы обеспечить хорошие позиции для возвращения к росту экономики, когда закончится кризис", - говорится в заявлении фонда.

МВФ отметил, что Украине требуются дополнительные реформы для экономического роста. В то же время пандемия коронавируса добавила неопределенности, и экономика страны, как прогнозируется, серьезно сократится в 2020 году.

"Ожидается, что бюджет 2020 года получит тяжелый удар, доходы резко упадут, и понадобятся крупные экстренные расходы для борьбы с кризисом", - отмечает фонд.

Новая программа пришла на смену прежней 14-месячной, одобренной в декабре 2018 года. Новая программа сосредоточена на сокращении негативных последствий кризиса, поддержке независимости центробанка и гибкого валютного курса, а также на сохранении финансовой стабильности после окончания процесса санации банков.

"Новое соглашение stand-by даст опору усилиям властей по борьбе с влиянием кризиса и в то же время обеспечит макроэкономическую стабильность и сохранит имеющиеся достижения. Вместе с поддержкой Всемирного банка и Европейского Союза программа поможет справиться с крупными потребностями финансирования (страны)", - заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.