Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572718168.html
МВФ одобрил программу поддержки Украины на пять миллиардов долларов
2020-06-10T00:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
реакция на события на украине
мвф
украина
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1200x0_80_0_0_e4b698cf1fca2d0beef9f58495b95c96.jpg
https://ria.ru/20200606/1572551197.html
https://ria.ru/20200606/1572538456.html
Жить чтобы просить..
12
3
украина
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572718168.html?chat_room_id=1572718168
Новости
ru-RU
1633
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1200x0_80_0_0_e4b698cf1fca2d0beef9f58495b95c96.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_173:0:2904:2048_1200x0_80_0_0_c007f5944572e94f8bc7d5977b09f22e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_514:0:2562:2048_1200x0_80_0_0_20ed0c32d9f07c7c7f881f06bd180501.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, реакция на события на украине, мвф, украина, экономика

МВФ одобрил программу поддержки Украины на пять миллиардов долларов

00:23 10.06.2020 (обновлено: 00:39 10.06.2020)
1633
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе фонда.
Первый транш составит около 2,1 миллиарда долларов, отмечается в сообщении.
Остальные средства планируется выделить еще четырьмя траншами.
"Новая программа призвана помочь Украине справиться с вызовами пандемии COVID-19, предоставив поддержку бюджета и платежного баланса, в то же время сохранив достижения и продвигая небольшой спектр ключевых структурных реформ, чтобы обеспечить хорошие позиции для возвращения к росту экономики, когда закончится кризис", - говорится в заявлении фонда.
МВФ отметил, что Украине требуются дополнительные реформы для экономического роста. В то же время пандемия коронавируса добавила неопределенности, и экономика страны, как прогнозируется, серьезно сократится в 2020 году.
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
6 июня, 03:48
Украинский экс-министр рассказал, как Тимошенко обманула МВФ
"Ожидается, что бюджет 2020 года получит тяжелый удар, доходы резко упадут, и понадобятся крупные экстренные расходы для борьбы с кризисом", - отмечает фонд.
Новая программа пришла на смену прежней 14-месячной, одобренной в декабре 2018 года. Новая программа сосредоточена на сокращении негативных последствий кризиса, поддержке независимости центробанка и гибкого валютного курса, а также на сохранении финансовой стабильности после окончания процесса санации банков.
"Новое соглашение stand-by даст опору усилиям властей по борьбе с влиянием кризиса и в то же время обеспечит макроэкономическую стабильность и сохранит имеющиеся достижения. Вместе с поддержкой Всемирного банка и Европейского Союза программа поможет справиться с крупными потребностями финансирования (страны)", - заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Женщина с плакатом в Киеве
6 июня, 08:00
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
31600011
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Реакция на события на УкраинеМВФУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Жить чтобы просить..
10 июня, 00:25
Андрей Дашков
800400
Рекомендуем
Женщина с плакатом в Киеве
МВФ предупредил Украину о больших экономических рисках
Владимир Жириновский
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Главный нарколог Минздрава рассказал о пьянстве Ефремова
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков исключил манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Прокурор по делу MH17 рассказал о версии с украинским "Буком"
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В Москве за сутки умерли 56 пациентов с коронавирусом
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ
В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
Ледокол береговой охраны США Polar Star
США захотели построить ледокольный флот
Пассажиры на станции метро Комсомольская в Москве
Власти Москвы рассказали, как принималось решение о снятии ограничений
Бухарест, Румыния
Румыния может признать Россию враждебным государством
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал — Европа в районе города Несвиж
Минск призвал к пересмотру цен на российский газ
Михаила Ефремова отправили под домашний арест. Кадры из зала суда
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о транше Украине от МВФ
Китай
США призвали Китай пересмотреть отказ от переговоров по ядерному оружию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Эксперт назвал четыре способа сэкономить при эксплуатации автомобиля
05:08Минобороны рассказало об отборе военных для испытания вакцины от COVID-19
05:04Добровольцев изолировали для подготовки к испытанию вакцины от COVID-19
05:02Для испытаний вакцины от COVID-19 отобрали две группы добровольцев
04:59В Южной Корее за сутки зафиксировали 50 случаев COVID-19
04:52Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
03:36В РВИО рассказали о создании в Германии группировки советских войск
03:31Опубликовано видео опроса Ефремова
Лента новостейМолния