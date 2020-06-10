Протестующие в Чехии раскритиковали власти за меры при COVID-19

ПРАГА, 10 июн – РИА Новости. Участники митингов, организованных общественным движением "Миллион моментов за демократию" вечером во вторник в 167 населенных пунктах Участники митингов, организованных общественным движением "Миллион моментов за демократию" вечером во вторник в 167 населенных пунктах Чехии , подвергли критике правительство за его меры в период пандемии коронавируса , а также за слабую поддержку пострадавших предпринимателей.

Праге митинг прошел на Староместской площади в центре города, в нем приняли участие, по данным полиции, около 1,5 тысячи человек. Буквально накануне мероприятия глава минздрава Адам Войтех сообщил, что в митинге может принять неограниченное количество участников, поскольку такие мероприятия регулируются не посткарантинными правилами, предусматривающими пока совместные акции с участием не более 500 человек, а законодательным правом граждан на проведение митингов и демонстраций.

По словам одного из организаторов митинга Дамиана Коха, то обстоятельство, что власти определили условия проведения мероприятия лишь в последний момент, не позволило прийти на площадь всем желающим. Присутствующие полицейские следили, главным образом, за соблюдением митингующими правил гигиены, в частности, нахождения друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метра, для чего на брусчатку площади были нанесены соответствующие метки.

Выступившие на мероприятии представители пражской общественности подвергли критике правительство премьера Андрея Бабиша за его неподготовленность к началу пандемии COVID-19, что выразилось, в частности, в острой нехватке личных средств защиты на начальном этапе пандемии не только для населения, но и для медиков.

Последующие закупки этих средств в Китае ораторы назвали непрозрачными и потребовали проведения соответствующего расследования. Кроме того, по мнению выступавших, явно несправедливо, что власти Чехии горячо благодарили руководство КНР за продажу гигиенических материалов, но не удосужились поблагодарить руководство Тайваня за бесплатную поставку таких же материалов.

В связи с этим отдельных аплодисментов участников митинга удостоился второй по рангу политик республики, глава верхней палаты парламента, сената, Милош Выстрчил, который во вторник объявил о своей поездке в конце лета на Тайвань с делегацией бизнесменов, несмотря на предупреждение со стороны посольства КНР в Праге о том, его визит на Тайвань может нанести ущерб дружественным отношениям Китая и Чехии, поскольку противоречит политике "одного Китая".

Выступавшие на мероприятии также подвергли критике премьера Бабиша за явный конфликт интересов, поскольку премьер возглавляет крупнейший в странах Восточной Европы агрокомбинат Agrofert, который он временно передал в доверительное управление. В пятницу чешские СМИ опубликовали 70-страничный аудиторский отчет Еврокомиссии , в котором говорится об использовании евродотаций на развитие холдинга Agrofert.

Помимо Праги митинги, организованные местными представительствами движения "Миллион моментов за демократию", вечером во вторник с той же повесткой дня прошли еще в 166 населенных пунктах Чехии.