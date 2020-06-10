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В Сети разместили трейлер третьей части фильма о Билле и Теде
2020-06-10T05:55
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фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, киану ривз, youtube

В Сети разместили трейлер третьей части фильма о Билле и Теде

05:55 10.06.2020
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер третьей части научно-фантастической комедии "Билл и Тед" с Киану Ривзом и Алексом Уинтером в главных ролях.
Путешественники во времени и лучшие друзья Билл и Тед снова отправляются в невероятное приключение, чтобы спасти вселенную от хаоса, написать хит, который они так и не выдали за 30 лет, и разобраться в собственной жизни.
Режиссер картины — Дин Паризо, который снял комедийные фильмы "В поисках Галактики" (1999 год), "Аферисты: Дик и Джейн развлекаются" (2005 год), "РЭД 2" (2013 год) и другие.
Премьера фильма в России запланирована на август этого года.
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