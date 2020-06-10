Почему 30 лет назад РПЦ могла пойти по другому пути

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II (в центре) во время интронизации в Кафедральном Богоявленском Соборе в Москве

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Антон Скрипунов. Ровно 30 лет назад в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове состоялась интронизация патриарха Алексия II. Избрание 15-го предстоятеля Русской православной церкви дало начало новой эпохе. Это время примечательно как возрождением веры в бывшем СССР, так и огромными потрясениями, в частности филаретовским украинским расколом. Об обстоятельствах и последствиях исторического события — в материале РИА Новости.

Явный фаворит

"Владыка Алексий! Освященный Поместный собор Русской православной церкви избрал тебя патриархом Московским и всея Руси. Приемлешь ли ты это избрание?"

В случае утвердительного ответа пути назад нет. На избранного архиерея, как говорят верующие, ложится тяжелое бремя патриаршества.

Этот вопрос митрополиту Ленинградскому Алексию (Ридигеру) вечером 7 июня 1990 года задавал местоблюститель патриаршего престола и, пожалуй, самый влиятельный на тот момент иерарх — митрополит Киевский Филарет (Денисенко). По свидетельствам очевидцев, голос его звучал сокрушенно.

Хотя еще месяц назад настроение украинского владыки было совершенно иным. После кончины патриарха Пимена 3 мая синод РПЦ избрал его местоблюстителем — до избрания нового предстоятеля на Поместном соборе.

Опыт интронизации двух предыдущих патриархов — Пимена и Алексия I — показывал, что местоблюстительство, по сути, — прямая дорога к патриаршеству. Ведь за процессом выборов пристально наблюдали власти. Совет по делам религий при Совмине СССР контролировал чуть ли не каждый шаг епископов Русской церкви.

А митрополит Филарет был вхож во властные коридоры. Спустя годы он признается, что десятилетиями сотрудничал с КГБ. Впрочем, для верующих советских времен это не было новостью.

"Он пытался сделать Церковь придатком государственной богоборческой системы, превратить духовенство в безропотных исполнителей указаний сверху, а прихожан — в пассивную молчаливую массу. Ему присущ мертвый формализм, преклонение перед авторитетом высокого ранга светского руководителя, карьеризм и авторитарность", — рассказывает РИА Новости митрополит Тульчинской епархии УПЦ Ионафан (Елецких), который в начале 90-х был помощником Филарета.

Уверенности митрополиту Филарету придавало украинское происхождение. В последние месяцы жизни патриарха Пимена главной бедой Русской церкви стала ситуация на западе Украины. После того как власти СССР объявили о религиозных и политических свободах в стране, там усилилось униатское движение. Его сторонники, заручившись поддержкой националистов, вели себя крайне агрессивно. Апофеозом стал захват униатами кафедрального собора во Львове.

В свете этих событий немало епископов говорили, что будущему патриарху придется решать украинскую проблему. Филарет тогда в рамках саморекламы прямо заявлял, что никаких униатов на Украине нет и что он не допустит там церковного раскола.

Главным конкурентом Киевского экзарха в борьбе за патриарший престол считался также украинец — митрополит Ростовский Владимир (Сабодан). Но окончательное слово будет не за архиереями, а за Кремлем — так полагали тогда многие.

© РИА Новости / Олег Макаров Патриарший экзарх Украины, митрополит Киевский и Галицкий Филарет в Свято-Даниловом монастыре. Поместный собор Русской православной церкви. 7 июня 1990 © РИА Новости / Олег Макаров Патриарший экзарх Украины, митрополит Киевский и Галицкий Филарет в Свято-Даниловом монастыре. Поместный собор Русской православной церкви. 7 июня 1990

Рухнувшие планы

"Поместному собору предшествовал Архиерейский собор (он прошел 6 июня 1990 года. — Прим. ред.). В первом туре из 75 кандидатов надо было выбрать трех. Я видел лица старшего поколения епископата, они ожидали указующий перст — кого избирать? Но его не было. Лишь растерянность", — вспоминал потом патриарх Алексий.

Многие не сразу осознали, что впервые за десятилетия власти не вмешивались во внутренние дела Церкви. Не верил и Филарет.

"Накануне выборов 7 июня он пошел к Анатолию Ивановичу Лукьянову (председателю Верховного Совета СССР. — Прим. ред.) и сказал: есть договоренность с ЦК, что именно он будет патриархом. На что Лукьянов ответил: Михаил Антонович (мирское имя Филарета. — Прим. ред.), теперь мы вам не можем помочь: как решит собор, так и будет", — свидетельствовал митрополит Харьковский Никодим (Руснак), очевидец тех событий.

Участники Архиерейского собора неожиданно определили другого кандидата — митрополита Алексия. Ему, как и Владимиру (Сабодану), отдали 37 голосов. Филарету — лишь 25.

© РИА Новости / Олег Макаров Патриарший экзарх Украины, местоблюститель патриаршего престола, митрополит Киевский и Галицкий Филарет объявляет результат тайного голосования по поводу избрания патриарха Московского и всея Руси. 7 июня 1990 © РИА Новости / Олег Макаров Патриарший экзарх Украины, местоблюститель патриаршего престола, митрополит Киевский и Галицкий Филарет объявляет результат тайного голосования по поводу избрания патриарха Московского и всея Руси. 7 июня 1990

Голосование епископов было тайным. В таком же формате предлагалось избирать патриарха на Поместном соборе. Или же открытым путем — каждый из делегатов встает и во всеуслышание объявляет, кому отдает голос. Таким способом восходили на престол два предыдущих предстоятеля РПЦ.

Регламент предстояло обсудить и принять 7 июня, в первый день работы собора. Неожиданно один из участников предложил избирать главу Церкви жребием, как в 1917 году, когда патриархом стал митрополит Тихон.

Филарет согласился с идеей. Однако подавляющее большинство соборян высказались за тайное голосование.

"Контроль власти во времена СССР был жесткий и, конечно, немыслимо было, чтобы патриарх избирался тайно. А в 1988 году начались перемены, причем перемены радикальные. И вот в этот переломный момент ни в коем случае нельзя было тянуть жребий. Потому что нужно было, чтобы весь собор отождествил себя с этим выбором. И чтобы святейший патриарх знал, что сознательная поддержка Церкви дает предстоятелю огромный авторитет", — объяснял СМИ тогдашний архиепископ Смоленский Кирилл (Гундяев), который в 2009 году стал 16-м патриархом Московским и всея Руси.

Выбор — неожиданно для многих — пал на митрополита Алексия. За него проголосовали 166 из 316 делегатов собора.

© РИА Новости / Олег Макаров Патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время интронизации в Богоявленском кафедральном соборе в Москве © РИА Новости / Олег Макаров Патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время интронизации в Богоявленском кафедральном соборе в Москве

Настойчивый интеллигент

"Избрание меня освященным Поместным собором Русской православной церкви патриархом Московским и всея Руси со благодарением приемлю и нимало вопреки глаголю", — так ответил владыка Алексий на вопрос Филарета.

Выходец из старинного курляндского рода, новоизбранный патриарх вырос за пределами СССР, в Эстонии. О его поистине европейской интеллигентности и манерах говорили все, кто общался с Алексием лично. Окружавшие отмечали отсутствие в нем авторитарности. Наоборот — владыка старался выслушать все мнения.

И с властями Советского Союза, гражданином которого он стал после включения Эстонии в СССР в 1940-м, отношения у него были порой напряженные. Особенно в 80-е годы, когда Алексий стал митрополитом Ленинградским. Тогда он добивался открытия монастырей и восстановления святынь в "колыбели революции".

"Я узнал, что гробница блаженной Ксении, разобранная после закрытия часовни, находится в подвале Казанского собора (в советские годы там был Музей научного атеизма. — Прим. ред.). И подал письмо уполномоченному по делам религий с просьбой посодействовать ее возвращению. Он никогда не позволял себе каких-либо грубостей, но здесь вскочил, крича, что не допустит восстановления гробницы. Я ему спокойно ответил, что если не будет возвращена прежняя, то мы сделаем новую", — вспоминал потом Алексий II в одном из интервью.

© РИА Новости / Юрий Кавер Патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время торжественного богослужения в Богоявленском кафедральном соборе © РИА Новости / Юрий Кавер Патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время торжественного богослужения в Богоявленском кафедральном соборе

Новому патриарху предстояло возрождать святыни не в отдельно взятом городе, а на всем постсоветском пространстве. Во многих его частях кипели страсти на национальной почве. Это грозило расчленением и Русской православной церкви. Однако Алексий II сумел сохранить ее единство.

Разные судьбы

Особенно тяжелой стала ситуация на Украине. Местные раскольники нападали на верующих и даже чуть не сорвали визит патриарха Алексия в Киев, заблокировав Софийский собор.

Чтобы разрядить обстановку, Русская церковь пошла на беспрецедентный для православного мира шаг: даровала Украинской православной церкви (УПЦ) полную автономию. А ее предстоятелю — митрополиту Киевскому Филарету — особый титул: Блаженнейший.

"Украина — территориально огромная страна с большим количеством храмов, верующих и обителей. Мы предоставили Украинской православной церкви независимость в решении всех внутренних вопросов. Но оставили молитвенную и духовную связь между нашими народами, которую невозможно разорвать", — так объяснял решение Архиерейского собора в октябре 1990 года патриарх Алексий.

Но как только Украина в августе 1991 года объявила о независимости, теперь уже Блаженнейший митрополит Киевский Филарет потребовал и полного церковного суверенитета — разрыва с Московским патриархатом. Он стал открыто шантажировать главу РПЦ и епископов, да, в общем-то, и не скрывал, что хочет стать "патриархом Киевским".

Архиереи уговорили его добровольно снять с себя титул предстоятеля УПЦ, что он поклялся сделать перед крестом и Евангелием. Однако, возвратившись в Киев, Филарет объявил об отделении от Московского патриархата.

"Он ведь перед Поместным собором 1990 года всячески поносил украинских националистов и даже мовы не знал. А как понял, что не станет патриархом Московским, сразу же начал проклинать "москалей". Само собой, простым верующим это было не по нраву", — говорит Василий Анисимов, который многие годы был пресс-секретарем УПЦ.

В 1992 году украинские архиереи низложили Филарета, избрав на его место недавнего конкурента на выборах патриарха — митрополита Ростовского Владимира (Сабодана). Но бывшего главу УПЦ это, конечно же, не устроило — и он учредил, а затем и возглавил так называемый "Киевский патриархат". Созданию новой структуры способствовал тогдашний глава государства, некогда первый секретарь ЦК Компартии Украины Леонид Кравчук. Он передал раскольнику весь партийный бюджет.

Большинство православных остались верны канонической Церкви и патриарху Алексию, но филаретовцы начали захватывать храмы. Из-за усугубления раскола "монаха Филарета" в 1997 году предали анафеме. Но это его не остановило. В последующие годы лидер раскольников неоднократно заявлял, что нет патриарха на Украине, кроме него.

А в 2018 году на базе его структуры при поддержке госвластей была создана раскольническая же "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Филарет не скрывал намерений возглавить новую организацию. Однако его отстранили от руководства, объявив "почетным патриархом". Денисенко с этим не смирился и учинил раскол уже внутри новой структуры.

Патриарх Алексий II скончался в декабре 2008 года. А за полтора года до его смерти состоялось историческое событие — воссоединение с Русской церковью за рубежом, которую основали после революции вынужденно эмигрировавшие из России епископы.