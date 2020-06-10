Америка против своих героев. Почему там хотят избавиться от полиции

Сотрудники полиции во время акции протеста в Миннеаполисе

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Софья Мельничук. Демонстрации против расизма и полицейского насилия, сотрясающие Соединенные Штаты с конца мая, заставили американцев задуматься, насколько им нужны стражи порядка. Произвол, о котором говорят активисты и пишут СМИ, предлагают пресечь разными способами: провести масштабную реформу, лишить финансирования полицию и даже вовсе от нее избавиться. Реальны ли такие меры, разбиралось РИА Новости.

Время реформ

Демократы представили в конгрессе законопроект, облегчающий судебное преследование сотрудников правоохранительных органов. По сути, речь идет об отмене иммунитета, защищающего полицейских от разбирательств, если они во время задержания нарушат права человека. Копы имеют право применять силу и огнестрельное оружие по личному усмотрению — ведь 43 процента американцев владеют огнестрельным оружием.

"Раз уж нет единого курса по искоренению систематического расизма и излишних мер контроля, пришло время структурных изменений с помощью реформ", — говорится в обращении конгрессменов.

Документ назвали "Законом о правосудии — 2020", это ответ на недавние убийства афроамериканцев. И, как отмечают критики, "самое агрессивное вмешательство в работу полиции со стороны конгресса" в современной истории.

Предполагается создать национальную систему контроля за полицейскими. В частности, их обяжут отчитываться о каждом случае применения силы. Удушающие приемы запретят — именно из-за такого погиб Джордж Флойд. Введут тренинги по предотвращению предвзятого отношения к правонарушителям — иначе никакого госфинансирования.

С 1977 года расходы региональных и местных властей на полицию выросли с 42 до 115 миллиардов долларов. При этом доля бюджетных средств, выделяемых на нужды правоохранительных органов, не изменилась — около четырех процентов.

Силовые структуры обходятся недешево. Например, полицейский департамент города Остина с 2012 по 2017 год на бронежилеты, шлемы, дубинки, дымовые гранаты, газометы и прочую амуницию потратил больше миллиона долларов. Примерно столько же израсходовали коллеги в Эль-Пасо и Денвере.

Полная экипировка полицейского — одежда, оружие, электрошокер, рация, бронежилет — это примерно 4,5 тысячи долларов . Машина с радаром, компьютером и системой слежения — 25-50 тысяч в зависимости от модели. Зарплата копа — порядка 82 тысяч в год, это в полтора раза больше годового дохода среднего американца.

Денежный вопрос стал особенно актуальным из-за вызванного эпидемией коронавируса экономического спада. В Нью-Йорке, например, власти требуют сохранить шестимиллиардный бюджет полиции, в то время как образовательные структуры и молодежные программы лишатся до 80 процентов субсидий.

© Sputnik / Артур Габдрахманов Протестующие на одной из улиц Вашингтона © Sputnik / Артур Габдрахманов Протестующие на одной из улиц Вашингтона

Нет денег — нет проблем

Призывы перекрыть финансирование правоохранительным органам звучали еще в 2014-м во время демонстраций против полицейского насилия в Миссури.

Сторонники этой радикальной меры считают, что контроль и тренинги не помогают: ведь число убитых растет. Правда, статистика здесь не самый сильный аргумент. По одним данным , белые американцы погибают в стычках со стражами порядка чаще. По другим — среди афроамериканцев жертв в два раза больше. По информации CNN, американские полицейские агрессивнее, чем в любой другой развитой стране: в 2018-м в США застрелили около тысячи человек. Для сравнения, в Германии — одиннадцать, Австралии — восемь, Швеции — шесть, Британии — три.

Поэтому единственное, что позволит разорвать порочный круг, — отнять у полиции деньги, уверены многие. Освободившиеся средства надо направить нуждающимся. Как пояснила Патрис Куллорс, сооснователь движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны"), "речь идет о реинвестировании в чернокожие сообщества, которые многого лишены". Это, по мнению Куллорс, куда важнее привлечения к ответственности отдельных полицейских.

Кроме того, деньги можно отдать школам и больницам, тем, кто занимается охраной психического здоровья и профилактикой домашнего насилия.

Порядок без стражей

Некоторые идут еще дальше и предлагают попросту распустить полицию. В Миннеаполисе, где погиб Джордж Флойд, такую цель поставила перед собой общественная организация MPD150. Полицейские — это "незнакомцы с пушками", а "работать с кризисными ситуациями" должны психологи, соцработники, адвокаты для пострадавших, объясняют активисты.

Если дать малоимущим хорошее образование, трудоустроить, заниматься профилактикой психического здоровья, правоохранительные органы и вовсе не понадобятся.

Что же делать с вооруженными грабителями, убийцами и другими злодеями? В MPD 150 отвечают , что преступления совершают, когда человек не может удовлетворить базовые потребности другими способами. "Для реагирования на насильственные действия нужен ограниченный специализированный контингент, — рассуждают общественники. — Сейчас копы занимаются не только этим. Они безосновательно останавливают автомобили на дороге, арестовывают мелких наркоманов, притесняют чернокожих, что лишь усиливает у людей ощущение гнета системы уголовного права".

Бывший федеральный прокурор, член палаты представителей Трей Гауди с такой логикой не согласен. "Когда вы видите парня, который бегает голышом по улице с ножом в руке и думает, что он — Иисус, не нужно звонить в службу психологической поддержки, надо обратиться в полицию, — говорит он. — Вы говорите: распустите полицию. А мне интересно, кто же будет выполнять их работу?"

© AP Photo / Bebeto Matthews Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей у гроба Джорджа Флойда © AP Photo / Bebeto Matthews Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей у гроба Джорджа Флойда

Первые шаги

О мире без правоохранительных органов в Миннеаполисе задумались не только активисты, но и чиновники. "Мы упраздним отделение полиции. Мы кардинально пересмотрим наш подход к общественной безопасности и экстренным мерам", — написал в твиттере член городского совета Джеремайа Эллисон.

К нему примкнули еще несколько коллег, в том числе глава городского совета Лиза Бендер. А вот мэр города Джейкоб Фрей, плакавший, стоя на одном колене, у гроба Флойда, идею не поддержал: "Я против того, чтобы упразднить весь полицейский департамент, буду честен насчет этого". Однако "масштабную структурную реформу с целью исправить расистскую систему" он одобряет.

Полицейские уверены, что подобные меры только ухудшат ситуацию. "Это не ответ на происходящее, — подчеркивает лейтенант в отставке Гвен Гантер. — Мне даже любопытно, сколько времени пройдет до того, как они скажут: "Ой, нет, нам нужна полиция".

Наблюдатели отмечают : чем сильнее давление на полицейских, тем жестче они защищают себя и коллег, обвиняемых в превышении полномочий. Полицейские профсоюзы и ранее тормозили реформу системы правопорядка и вряд ли изменят свою позицию

Не стоит забывать, что и полицейские пострадали во время протестов. В Нью-Йорке травмы получили 292 стража порядка, в Чикаго — 130, в Лас-Вегасе один попал в больницу в критическом состоянии после того, как в него выстрелил митингующий.

Упразднение полиции, по крайней мере, в ближайшие годы, невозможно, так как это требует совсем другого уровня организации общества, полагает руководитель центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева.

"В стране действует множество локальных общественных организаций, — отмечает она в разговоре с РИА Новости. — Например, шерифов избирает местное население. И маленькие города до сих пор живут без полиции — им достаточно шерифа. Проблема в том, как быть в мегаполисах".

По мнению эксперта, и реформа в ближайшее время сомнительна. "Вероятность того, что Республиканская и Демократическая партии на федеральном уровне придут к компромиссу, невысока. Это острая тема, связанная с ценностными вопросами, в частности, с правом на личное оружие", — говорит Журавлева.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий указывает, что даже предложение создать федеральную надзорную систему противоречит Конституции США, так как этим должны заниматься штаты. "Придется либо менять Основной закон, либо сдаваться на милость революционерам, либо все это игнорировать. Если смотреть на цифры, а не на эмоции, то число жертв от рук полиции в последнее десятилетие уменьшилось. Да, не все проблемы решены, но есть ли в мире место, где все решено?" — рассуждает он.