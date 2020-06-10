По просьбам фанатов: Huawei выпустил флагманский ноутбук на базе чипа AMD

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Компания Huawei привезла в Россию тонкий флагманский ноутбук Huawei MateBook 13 на базе процессора AMD. Предзаказ новой модели стартует 11 июня, а продажи — 19 июня. Новое устройство с интересом ждали посвященные фанаты технологий и поклонники фирменных чипсетов AMD. В чем же его преимущества?

Свежие возможности

Новая версия Huawei MateBook 13 построена на базе процессора AMD Ryzen 5 3500U c видеокартой Radeon™ Vega 8. Это сочетание позволяет справляться с широким кругом задач: работать с офисными программами, тяжелыми графическими файлами, видеоконтентом, а в часы отдыха — смотреть фильмы в высоком качестве и играть в компьютерные игры.

Характерная особенность ноутбука — узкие (всего 4,4 миллиметра) рамки экрана, благодаря чему рабочая поверхность составляет 88% поверхности устройства. Высокое разрешение 2K позволяет рассмотреть мельчайшие детали картинки, а соотношение сторон 3:2 вместо распространенного формата 16:9 расширило пространство экрана по вертикали, сделав более удобной работу с текстом, таблицами.

Мощный процессор, откалиброванный в Huawei, позволяет одновременно работать с несколькими приложениями без зависаний. При этом даже в самые напряженные моменты ноутбук не перегревается благодаря усовершенствованной системе охлаждения.

Оригинальная форма лопастей вентиляторов и высокая скорость вращения обеспечивают мощный воздушный поток, который эффективно охлаждает устройство. В итоге потребляемая мощность ноутбука составляет не больше 18 ватт, а специальная система отслеживает изменение температуры процессора в реальном времени и понижает уровень шума во время работы до минимума.

Еще одно новшество Huawei MateBook 13 на базе AMD по сравнению с предшественником на основе Intel — двухканальная оперативная память объемом 16 гигабайтов, которая позволила в полтора раза увеличить скорость обработки данных. А высокоскоростной твердотельный накопитель емкостью 512 гигабайтов гарантирует быстрый доступ к файлам при любом уровне нагрузки.

Надежный спутник

Как и в других ноутбуках Huawei, в MateBook 13 имеется функция "Мультискрин" Huawei Share, которая позволяет подключить к нему смартфон в один клик и без проводов, получив проекцию экрана смартфона на ноутбуке. Это не только упрощает передачу файлов между устройствами (например, можно копировать фото из памяти телефона, даже не беря его в руки), но и позволяет одновременно работать на платформах Windows и Android на одном экране, используя привычные клавиатуру и мышь.

Для обеспечения безопасности данных в ноутубке имеется сканер отпечатков пальцев, который встроен прямо в кнопку включения и позволяет разблокировать устройство одним касанием. Элегантный корпус Huawei MateBook 13 выполнен из металла, но при этом вес его невелик — всего 1,31 килограмма. В сочетании с небольшими габаритами — 286×211×14,9 миллиметра — этот мощный и стильный ноутбук окажется отличным помощником в работе и учебе, на переговорах или в командировке.

В комплект ноубука входит компактное зарядное устройство с разъемом USB-C, которое поддерживает различные варианты выходного тока и напряжения, позволяя заряжать разнообразные гаджеты, в том числе, например, смартфон.

Предварительный заказ на Huawei MateBook 13 AMD начнется 11 июня. При оформлении предзаказа на ноутбук в официальном интернет-магазине Huawei покупатели получат в подарок фирменный планшет. С 19 июня Huawei MateBook 13 на базе процессора AMD можно будет приобрести в официальном интернет-магазине и получить в подарок купон на 5000 рублей.