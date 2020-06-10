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Варшава начала тарифную войну против "Газпрома"
2020-06-10T08:00
северный поток — 2
gaz-system
pgnig
газпром
норвегия
экономика
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Слежу с самого начала за строительством СП-2. Сначала был оптимизм, но сейчас уже нет никакой надежды что достроят его. На каждое наше действие по СП-2 америкосы находят противодействие. А мы им ничего не можем противопоставить, одно сотрясение воздуха на высшем уровне. Неужто вообще никаких рычагов против сша нет у нас?
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Пора им газ мешками продавать что полякам, беларусам и хохлам, заплатили получите, а то так любые договора оспаривают которые сами подписывали.
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северный поток — 2, gaz-system, pgnig, газпром, норвегия, экономика

Варшава начала тарифную войну против "Газпрома"

08:00 10.06.2020
24520
© AFP 2020 / Viktor DrachevРабота на газопроводе Ямал-Европа
Работа на газопроводе Ямал-Европа
© AFP 2020 / Viktor Drachev
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. Польша объявила о существенном повышении в 2021 году тарифа на транзит российского газа. Дополнительные доходы Варшава намерена потратить на строительство газопровода Baltic Pipe, предназначенного для поставок голубого топлива из Норвегии. Однако польские планы могут рухнуть, если Россия успеет до конца года завершить "Северный поток — 2".

С особым цинизмом

Национальное Управление по регулированию энергетики (URE) сообщило, что в 2021 году "средние платежи за услуги по транспортировке газа" увеличатся на 16,5%.
Кроме того, на 10-13% (в зависимости от вида топлива) подорожает вход газа в польскую газотранспортную сеть. Ставки в точках выхода поднимутся на 0,1%. Из-за этого у "Газпрома" вырастут затраты не только на транспортировку газа по трубопроводу "Ямал — Европа", но и по газопроводам, ведущим в Польшу через Украину и Белоруссию.
"Повышение ставок — результат значительных стратегических инвестиций Gaz-System, которые напрямую влияют на энергетическую безопасность Польши", — объясняет URE.
Понятно, что речь идет о строительстве газопровода Baltic Pipe, по которому Варшава собирается получать газ из Норвегии, чтобы отказаться от российских поставок. А финансировать все это, как выясняется, должен "Газпром" — повышенными платежами за транзит.
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Как и все польские проекты обретения "энергетической независимости" от России, Baltic Pipe связан с большими рисками. Но если закупки американского СПГ просто сулят большие убытки, то с норвежским газом проблема посерьезнее: там до сих пор нет надежной сырьевой базы.
Норвегия не собирается наращивать производство, более того, рассматривает возможность его сокращения из-за переизбытка предложения голубого топлива в Европе. Правда, норвежцы разрешили польской государственной газовой компании PGNiG самостоятельно добывать газ на своем шельфе.
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“Приобретение месторождений на континентальном шельфе Норвегии — один из инвестиционных приоритетов PGNiG. Наша цель — получить как можно больше собственного газа к запуску “Балтийского газопровода”, — заявил в феврале председатель правления госкомпании Ежи Квецинский.
По его словам, Польша уже приобрела доли на пяти действующих месторождениях и шести, которые еще только предстоит освоить. Однако у поляков нет опыта разработки шельфа, так что пока вся эта затея выглядит очень сомнительно.

Денег не дождутся

Планы Варшавы способен пустить под откос "Северный поток — 2". Если "Газпром", как ожидается, завершит газопровод к концу года, потребность в польском транзите отпадет, и Варшаве придется расстаться с мечтой заработать на завышенных тарифах.
Поэтому главная надежда поляков — новые задержки в строительстве СП-2. Другими словами — очередные американские санкции против проекта, поскольку других способов помешать просто не существует.
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Об этом, в частности, упомянул в конце мая эксперт польской консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяк в интервью датской газете Jyllands-Posten. И буквально через неделю в сенат США внесли соответствующий законопроект.
Теперь под санкции попадут страховые компании и порты, обслуживающие задействованные на трубопроводе суда, а также предприятия, способствующие "модернизации технологий или установке сварочного оборудования".
Примечательно, что особое возмущение это вызвало не в России, а в Германии. Дело в том, что логистической базой "Северного потока — 2" служит немецкий порт Мукран. Таким образом, санкции угрожают германскому муниципальному образованию и немецким чиновникам. Неудивительно, что в бундестаге законодательную инициативу американских сенаторов признали посягательством на суверенитет Германии.
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Бег с препятствиями: как будут достраивать "Северный поток — 2"
"Поведение США в этом вопросе больше не следует воспринимать как дружеское", — заявил глава парламентского комитета по энергетике Клаус Эрнст, добавив, что Германия готова разработать ответные меры, "если Вашингтон не прекратит преследовать проект и занимающиеся им компании". В частности, Берлин готов ввести импортные пошлины на американский СПГ.
Напомним, что в конце мая канцлер ФРГ Ангела Меркель отклонила приглашение Дональда Трампа принять участие в саммите G7, которым президент США хотел ознаменовать возвращение к нормальной жизни после пандемии коронавируса.
По сообщениям из Белого дома, лидеры двух стран не сошлись в принципиальных международных вопросах, в том числе — по "Северному потоку — 2". Встречу "Большой семерки" отложили на осень, из-за чего Трамп, по слухам, был в ярости.
В такой ситуации он вряд ли утвердит новые санкции, еще сильнее обострив отношения с Берлином. Скорее всего, американцы воспользуются прошлогодним сценарием — вставят санкции в закон об оборонном бюджете на будущий год, что гарантирует автоматическое одобрение главой государства.
Значит, "Северный поток — 2" необходимо завершить до 20 января, когда этот закон вступит в силу. Завтра, 11 июня, состоится заседание совета директоров российского газового холдинга. Главный пункт повестки — как реагировать на западные санкции против проектов компании, в первую очередь — СП-2.
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Северный поток — 2Gaz-SystemPGNiGГазпромНорвегияЭкономика
Популярные комментарии
Слежу с самого начала за строительством СП-2. Сначала был оптимизм, но сейчас уже нет никакой надежды что достроят его. На каждое наше действие по СП-2 америкосы находят противодействие. А мы им ничего не можем противопоставить, одно сотрясение воздуха на высшем уровне. Неужто вообще никаких рычагов против сша нет у нас?
10 июня, 09:01
Artemii ART
44442026
Пора им газ мешками продавать что полякам, беларусам и хохлам, заплатили получите, а то так любые договора оспаривают которые сами подписывали.
10 июня, 09:35
РсРусский след
6150004
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