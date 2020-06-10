Компетенция XXI века: как сегодня население учат финансовой грамотности

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Несколько лет назад лидеры "Группы двадцати" (G20) заявили, что финансовая грамотность — это жизненно важная компетенция в XXI веке. О том, что это такое, насколько хорошо россияне разбираются в денежных вопросах и о многом другом рассказала представитель России в G20 по вопросам финансовой грамотности Анна Зеленцова.

В современном мире растет доля индивидуальной ответственности человека за принятие финансовых решений. И нужно быть к этому подготовленным. Сбережения, ответственные финансовые решения, рациональное финансовое поведение — именно это основа финансового благополучия. Набор компетенций, позволяющих принимать эффективные финансовые решения, и является финансовой грамотностью.

В кризисных ситуациях, таких как пандемия COVID-19, актуальность финансовой грамотности для большинства граждан еще больше возрастает, особенно таких в таких базовых вопросах, как наличие финансовой подушки сбережений, умение сравнивать риски и стоимость финансовых услуг, оптимизировать бюджет и избегать лишней задолженности, распознавать финансовых мошенников и не попадать в их ловушки. Однако будут ли извлечены из этого уроки на всю жизнь? Некоторые, по наблюдениям эксперта, уже начали экономить, создали свой антикризисный финансовый план, другим необходима помощь и объективная информация. Именно этому будет посвящен VII Семейный финансовый фестиваль, организованный Минфином России.

Образование для всех и сразу

Фестиваль впервые пройдет в онлайн-формате на специальной цифровой платформе www.familymoneyfest.ru . Тринадцатого — четырнадцатого июня все желающие смогут присоединиться к мероприятию в интернете и посетить несколько площадок с мастер-классами, играми, индивидуальными консультациями и другими полезными событиями.

Зеленцова подчеркивает, что у мероприятия межпоколенческий формат, который вовлекает всю семью. Так, на офлайновые фестивали приходили бабушки, дедушки, мамы, папы и дети разных возрастов, всем находилось занятие по вкусу. "Надеюсь, фестиваль в 2020 году вызовет не меньший интерес", — говорит эксперт. В дни мероприятия, помимо традиционной развлекательно-образовательной программы, специалисты проекта Минфина дадут консультации по государственным мерам в условиях пандемии, включая кредитные каникулы, расскажут о базовых навыках, которые упрощают ведение семейного бюджета, и о том, как снизить долговую нагрузку и сохранить сбережения.

Это мероприятие — не разовая акция, а часть масштабной долгосрочной работы, которую ведет Минфин. Поскольку Анна Зеленцова занимает также должность стратегического координатора проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации", она делится с нами примерами, как в данном проекте россиян обучают финансовой грамотности.

Детсадовские финансисты и непростые беседы со школьниками

Знакомство с финансами начинается в младшем возрасте. Во многих детских садах малыши уже проходят курс "Приключения кота Белобока, или Экономика для малышей", где дошколята играют в магазин: планируют покупки, считают сдачу, получают первый опыт. Зеленцова напоминает, что установки формируются до семи лет, поэтому лучше пораньше начинать отличать важные и не обязательные расходы, учить распоряжаться своими деньгами, пусть и игровыми.

"Конечно, установки формируются в семье. Но старшее поколение, жившее в советское время, не имело опыта финансового планирования, так как не было инструментов. Кроме сбережения в сберкассах, вложить свои деньги было некуда, да и эта культура в эпоху потребления во многом ушла. А, например, во французских семьях сохранилась культура долгосрочных сбережений, что позволяет Франции быть лидером по уровню финансовой грамотности в мире. Родители там с детства приучают детей рассчитывать свои средства и передают своим потомкам инвестиции по наследству, так что это естественная среда. В Российской Федерации это только появляется", — считает эксперт.

Следующая группа — школьники. Минфин подготовил учебно-методические комплекты материалов для общеобразовательных учреждений со второго по 11-й класс, восемь миллионов экземпляров были отправлены в 50 регионов России бесплатно. Причем учебные пособия рассчитаны на учеников, учителей и родителей. Школьная программа порой перегружена, поэтому уроки финансовой грамотности предлагают на выбор родителей и администрации школы. И очень многие учреждения выбирают такие уроки. Занятия проходят в игровом режиме, так что ученики потом жалуются, что остальные уроки не такие интересные, как финансовая грамотность, говорит Зеленцова. Например, в шестом — седьмом классах ученики составляют на уроке памятки не только для себя, но и для своих бабушек и дедушек, как правильно и безопасно пользоваться банковской картой и делать покупки онлайн.

Школьные уроки важны и потому, что часто родители сами не знают, как правильно разговаривать с детьми о финансах. Международное исследование ОЭСР PISA по финансовой грамотности показало, что чем больше родители дома обсуждают бюджет и финансы с детьми, даже элементарно объясняют, почему не могут что-то купить, или разрешают распоряжаться карманными деньгами, тем выше у таких детей уровень финансовой грамотности по сравнению со сверстниками. Поэтому в программу обучения финансовой грамотности в школе родители активно вовлечены. Это уникальная черта российского проекта, которая была отмечена Организацией экономического сотрудничества и развития как лучшая практика.

Ведется большая работа и со взрослыми.

"Мы часто раньше слышали от людей: "У меня маленький доход, мне финансовая грамотность не нужна. Я бюджет не веду, там считать нечего. Вот будут деньги, тогда я к вам приду". Но факт в том, что, если не вести бюджет, то 30 процентов дохода в месяц утекает как песок сквозь пальцы. Поэтому для тех, у кого ниже доходы, это тем более важно. Нужно знать, какие есть льготы, налоговые вычеты. Нужно уметь управлять и небольшим бюджетом, чтобы иметь нормальный уровень жизни", — говорит эксперт. Но если детей можно обучать в школе, то где застать вечно занятых взрослых?

Решение нашлось. Минфин с Национальным центром финансовой грамотности (НЦФГ) подготовил бесплатную программу "Финансовая грамотность на рабочем месте" — курсы по управлению личными финансами, к которым работодатели могут подключать своих сотрудников. Для этого в ситуации пандемии и перехода в онлайн в мессенджерах создаются группы, где тьюторы дают небольшие практические задания, отвечают на вопросы, консультируют. За четыре месяца текущего года количество работодателей, подключившихся к программе, выросло в четыре раза. Возможно, в будущем такой курс будет входить в социальный пакет работодателей, надеется Зеленцова.

"Сильная сторона нашего проекта в том, что в нем при поддержке Минфина активно участвуют регионы, в них работают центры финансовой грамотности, ведется консультирование, даже недавно начались сельские фестивали по примеру федерального. Между регионами выстраиваются крепкие горизонтальные связи. Они заимствуют друг у друга лучшие практики, идеи, придумывают совместные межрегиональные проекты, взаимодействуют. И это тоже уникально для мировой практики финансового просвещения", — считает эксперт.

Расписание уроков: русский, математика, финграмотность

Мы попросили Анну Зеленцову предположить, что случится, если все современные молодые люди России получат навыки финансовой грамотности.

"Если школьники будут посещать уроки финансовой грамотности, как занятия по математике или русскому языку, на постоянной основе, то это станет частью жизненно важных компетенций, многое изменится в будущем. Появится целое поколение более финансово грамотных людей, люди будут более подготовлены даже к возникающим периодически глобальным экономическим шокам, а значит, повысится устойчивость самих домохозяйств. Это будут люди, которые умеют ставить финансовые цели, умеют строить малый бизнес, которого у нас пока мало, которые смогут составить класс внутренних инвесторов. Все это приведет к большей устойчивости финансовой и банковской систем, а также к росту экономики и благосостояния граждан", — считает эксперт.

Вообще, человек, получивший навыки финансовой грамотности, не тот, кто, как Скрудж, сидит на мешках с деньгами, а тот, кто умеет, планируя и взвешивая риски, радоваться жизни. Такие люди обычно больше вкладывают в свое развитие и образование.

На сегодняшний день более 70 стран имеют национальные стратегии по финансовой грамотности. Причем развитие финансовой грамотности на уровне государства стало частью их долгосрочной политики. Невозможно провести курс обучения и остановиться. Например, в Австралии азы финансовой грамотности внедрили сразу в несколько предметов школьной программы. После прохождения обучения школьники показали хорошие результаты. Однако, успокоившись и уменьшив работу в этом направлении, Австралия через три года показала падение уровня знаний, то есть занятия нужно проводить на постоянной основе.

Еще одна причина, по которой необходимо продолжать эту работу системно и долгосрочно, — это стремительно растущая цифровизация финансовой сферы, постоянное усложнение финансовых продуктов. Кстати, Россия даже в сравнении со многими развитыми странами обладает большим количеством цифровых финансовых инструментов, но правильно пользоваться ими еще предстоит научить.

Кто тут самый грамотный

Несмотря на некоторые прорехи в массовом уровне финансовой грамотности, Россия в мировых масштабах держится на неплохой позиции.

Специалисты Организации экономического сотрудничества и развития разработали 21-балльную шкалу (индекс) оценки уровня финансовой грамотности населения. Этой методикой в своих исследованиях пользуются многие страны, в том числе Россия. А ОЭСР периодически формирует международные сравнительные доклады. В рамках G20 последнее исследование проводилось в 2017 году, Россия тогда заняла девятое место с 12,2 балла.

"Мы не аутсайдеры, в "Группе двадцати" — клубе ведущих экономик мира — мы примерно посередине. Важно также помнить, что мы начали работу гораздо позже. В лидерах те страны, которые стартовали больше 20 лет назад, например Австралия. Ниже нас расположился и ряд стран с высокими доходами, например Италия, а Саудовская Аравия гораздо ниже", — напомнила Зеленцова.