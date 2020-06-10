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Изнасиловали и убили: банда подростков держит в страхе сибирскую деревню
2020-06-10T08:00
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
убийство
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и чего тянучку тянуть? на сходе решили, в ближайшем болоте привели бы к исполнению. простых людей могут защитить только они сами.
403
Вот как жить ? Как не опустится до уровня : око за око , зуб за зуб . И всё потому что не полиция не прокуратура не хотели работать . Легче было мать обвинить и браслет на неё надеть . И так повсеместно . Вот поэтому Русский бунт кровавый и страшный !
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, убийство

Изнасиловали и убили: банда подростков держит в страхе сибирскую деревню

08:00 10.06.2020
61335
© Фото : СУ СКР по Красноярскому краю и Республике ХакасияСледственный экспермиент на месте убийства
Следственный экспермиент на месте убийства
© Фото : СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Кражи, изнасилования и нападения на детей — так, по словам жителей деревни Нижняя Коя, "развлекается" группа подростков. На них не раз жаловались в полицию, но безрезультатно. Терпение лопнуло после жестокой расправы над 12-летней девочкой. На народном сходе люди потребовали тщательного расследования. Двоих подозреваемых уже задержали.

Криминальный след

Вечером 30 мая Ирина (имена всех несовершеннолетних изменены) отправилась на пастбище за коровами. На обратном пути она сказала младшей сестре, что ненадолго заглянет на детскую площадку. Прошло несколько часов, но домой девочка так и не вернулась.
Сообщив об этом в полицию, родители собрали родственников, друзей, знакомых и приступили к поискам. Наутро в деревню приехали спасатели и волонтеры. Обошли все окрестные леса, осмотрели заброшенные здания — никаких следов.
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Деревня Нижняя Коя стоит на берегу Енисея и с трех сторон окружена тайгой, но мысль о том, что девочка заблудилась или утонула, родные отбросили сразу. Мать была уверена: ее убили. Она даже назвала полицейским тех, кто мог это сделать. На третий день тело ребенка нашли в пожарном резервуаре на заброшенной свалке в 500 метрах от деревни. Экспертиза показала: девочку изнасиловали и задушили.
Следователи возбудили уголовное дело и взяли слюну для ДНК-теста у всех местных мужчин и подростков. Генотип вывел на 25-летнего Павла Гордиенко.
"У него явные психические отклонения, даже есть справка, — проинформировал РИА Новости источник в правоохранительных органах. — На первых допросах он много врал, но в итоге сознался. Сказал, что убивать не хотел, задушил девочку случайно. Также Гордиенко до последнего утверждал, что он был один".
Этому не поверили ни родители Ирины, ни жители села, ни в уголовном розыске, однако других улик не было. Многочасовые допросы приятелей задержанного ничего не дали.
© Фото : скрин с видео СУ СКР по Красноярскому краю и Республике ХакасияСледственно-оперативная группа в деревне Нижняя Коя
Следственно-оперативная группа в деревне Нижняя Коя
© Фото : скрин с видео СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Следственно-оперативная группа в деревне Нижняя Коя
"В тот вечер я видела вместе с Гордиенко Родиона Соловьева, — рассказывает РИА Новости жительница Нижней Кои Татьяна Визингер. — Ему 19 лет. С ним были два приятеля — подростки Никита и Олег, а также семиклассница Олеся. Почему-то сразу после исчезновения девочки она вместе с родителями уехала из деревни".
Мать погибшей считает, что именно Олеся заманила ее дочь в ловушку, позвав прогуляться в компании старших ребят. Эту версию отрабатывают и следователи. Школьницу уже допрашивают.

"Они же дети"

Пока оперативники проверяли остальных подростков, в деревне начались разговоры о самосуде.
"Эта компания давно не дает нам покоя, — объясняет Татьяна. — Они пристают к детям, воруют из магазинов и домов. Моего 12-летнего сына несколько раз избили. Я и другие жители жаловались участковому. Тот сказал, что необходимо собрать подписи. Собрали. Нашли других потерпевших, но никого так и не наказали".
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Днем 4 июня почти вся деревня собралась у местного Дворца культуры, где временно разместился штаб следственно-оперативной группы. Чтобы успокоить народ, из райцентра Шушенское прибыли начальники полиции, СК и прокуратуры.
По словам местного депутата Татьяны Шмаковой, до этого привлечь подростков к уголовной ответственности не удавалось из-за возраста и слишком маленького материального ущерба от краж. К тому же не было заявлений потерпевших. В полиции полагают, что люди сами виноваты: якобы никаких официальных жалоб на подростков в отдел не поступало.
"Это не так, — уверяет бабушка погибшей Лариса. Она работает почтальоном. — Осенью я лично возила в Шушенский отдел полиции бумагу, под которой подписались около 20 человек. Там говорилось о преступлениях банды, были имена и фамилии, контакты. Мне выдали справку, что заявление зарегистрировано, но ничего не сделали. Вроде как факты не подтвердились".
С теми, кто организовал народный сход, сейчас беседуют сотрудники СК. Они выясняют, кто, когда и зачем обращался в полицию.
На фото: первый задержанный Павел Гордиенко

"Сдали нервы"

Мать погибшей явилась в полицию еще в ноябре 2019-го. Она заявила, что ее дочь изнасиловал некий Никита — самый младший из компании. Причем это случилось еще летом, в день рождения девочки, но та побоялась сразу признаться родителям.
Материалы передали в СК. Там провели проверку, собрали доказательства, но до уголовного преследования не дошло — на момент преступления подростку было всего 13 лет (возраст уголовной ответственности наступает с 14).
Тогда мать решила сама разобраться с обидчиком дочери. "У меня сдали нервы, — признается она. — Я взяла нож и отправилась к Никите домой. В итоге его родители вызвали полицию, меня задержали, обвинили в покушении на убийство и приговорили к полугоду ограничения свободы. До сих пор хожу с браслетом на ноге и не могу выйти за пределы двора".
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По словам источника, у сотрудников СК уже возникли вопросы к отделу по делам несовершеннолетних. В ведомстве считают, что полицейские должны были рекомендовать суду отправить подростка в спецучилище. Хотя тот и не достиг возраста уголовной ответственности, после столь тяжкого преступления, как изнасилование, школьника надо было сразу изолировать от общества.

Новые улики

Расследование громкого дела только набирает обороты. К убийству прибавились еще две статьи: "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера", а 7 июня задержали второго подозреваемого — того самого 19-летнего Родиона Соловьева.
"Он тоже все отрицал, но под давлением улик сознался, — объясняют следователи. — Правда, не полностью. Якобы не убивал, а лишь участвовал в насилии. На одежде девочки криминалисты обнаружили генотип еще одного человека. Ждем результаты экспертизы. Сами задержанные говорят, что с ними никого больше не было. Так это или нет, покажет тест ДНК".
© Фото : СУ СКР по Красноярскому краю и Республике ХакасияЗадержанный Родион Соловьев
Задержанный Родион Соловьев
© Фото : СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Задержанный Родион Соловьев
По решению суда Соловьева и Гордиенко отправили в СИЗО. У Гордиенко уже были проблемы с законом — по словам местных, он несколько раз воровал из ларька продукты, а тюремного срока избежал только из-за подтвержденного психического заболевания. Хотя жители Нижней Кои сразу сказали полиции, что Гордиенко был не один — в компании несовершеннолетних приятелей.
На этот раз медсправка вряд ли поможет. По совокупности статей Гордиенко и Соловьеву грозит срок вплоть до пожизненного.
Кроме того, СК возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Фигурантов по нему пока нет. По версии следствия, некие должностные лица центра социального обслуживания населения знали, что семья погибшей девочки находилась в опасности, но мер не приняли. Расследование находится на контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинУбийство
Популярные комментарии
и чего тянучку тянуть? на сходе решили, в ближайшем болоте привели бы к исполнению. простых людей могут защитить только они сами.
10 июня, 09:25
nnazarchuc
381101227
Вот как жить ? Как не опустится до уровня : око за око , зуб за зуб . И всё потому что не полиция не прокуратура не хотели работать . Легче было мать обвинить и браслет на неё надеть . И так повсеместно . Вот поэтому Русский бунт кровавый и страшный !
10 июня, 09:31
МФМаксим Филиппов
338601109
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