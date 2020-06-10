Более 32 тысяч человек подтянули знания в психологии и социологии

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Вебинары по самым важным и острым темам психологии и социологии организует Институт дополнительного профессионального образования. Стать слушателем онлайн-курсов могут не только специалисты социальной сферы и представители некоммерческих организаций (НКО), но и те, кто интересуется новыми подходами в психологии, педагогике и медицине.

"Институт проводит онлайн-занятия для формирования и развития профессиональных и личностных компетенций специалистов социальной сферы, а также представителей "помогающих" профессий: сотрудников НКО, педагогов, медиков. Занятия также подойдут для всех, кто интересуется лучшими социальными практиками, вопросами психологии и личностного развития", — рассказали в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Сейчас действует пять тематических онлайн-мастерских — "С заботой о детях", "С заботой о старшем поколении", "Счастливая семья", "Новая реальность", "Стоп-стресс". Спикерами выступают преподаватели Института и эксперты со всего мира — от Канады до Израиля.

Все вебинары Института дополнительного профобразования работников соцсферы проводятся бесплатно. К занятиям может присоединиться любой желающий.

С апреля курсы посетили более 32 тысяч человек. Среди участников — жители Москвы и еще 22 регионов России.