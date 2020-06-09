Австрийского военного, осужденного за шпионаж в пользу России, освободили

ВЕНА, 9 июн - РИА Новости. Земельный суд Зальцбурга отпустил на свободу отставного австрийского военного, осужденного за шпионаж в пользу России, учтя время, которое он провел в СИЗО, сообщил РИА Новости представитель суда Петер Эггер.
Ранее во вторник суд присяжных признал отставного австрийского полковника виновным в разглашении государственных тайн, тайной разведдеятельности в ущерб Австрии и умышленном разглашении военной тайны. Согласно решению суда, уже отбытый им срок досудебного содержания под стражей распространяется на вынесенный приговор. В случае вступления приговора в законную силу обвиняемый после отбытия половины срока заключения может быть освобожден условно.
"Суд постановил, что из установленных трех лет осужденному достаточно отбыть половину, а после он может быть условно освобожденным. При этом ему также зачли полтора года, отбытых в СИЗО. Таким образом, он был освобожден. Такое решение обусловлено тем, что он больше не представляет никакой угрозы", - сказал Эггер.
Собеседник агентства пояснил, что приговор суда еще не вступил в законную силу и прокуратура в течение трех дней может обжаловать его в вышестоящей инстанции - высшем земельном суде Линца.
"Если прокуратура не обжалует приговор, то он вступит в законную силу и все останется в прежнем виде", - сообщил Эггер.
Прокуратура Зальцбурга 8 ноября 2019 года предъявила экс-полковнику обвинение в том, что он, занимаясь разведдеятельностью на протяжении по меньшей мере 25 лет, работал на тайную службу разведки в ущерб Австрии, разгласил государственные и военные тайны.
Канцлер Австрии Себастьян Курц в ноябре 2018 года заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в разведывательной деятельности в пользу России с 1992 по 2018 год.
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать ситуацию, Курц впоследствии заявил, что Вена нацелена на диалог с Россией и в будущем это не изменится, но подозрения в разведдеятельности всегда будут критиковаться.