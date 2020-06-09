Австрийского военного, осужденного за шпионаж в пользу России, освободили

"Суд постановил, что из установленных трех лет осужденному достаточно отбыть половину, а после он может быть условно освобожденным. При этом ему также зачли полтора года, отбытых в СИЗО. Таким образом, он был освобожден. Такое решение обусловлено тем, что он больше не представляет никакой угрозы", - сказал Эггер.