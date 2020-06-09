В Москве за сутки умерли 56 пациентов с коронавирусом

Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Еще 56 пациентов с положительным тестом на коронавирус умерли в Еще 56 пациентов с положительным тестом на коронавирус умерли в Москве , сообщили в оперативном штабе.

Днем ранее сообщалось о 59 умерших.

"У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — проинформировали в штабе.

Таким образом, общее число умерших в столице достигло 3085 человек.

Оперштаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача на дом.

В начале марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным организации, общее число зараженных по всему миру превысило семь миллионов человек. Умерли более 400 тысяч пациентов.

В России выявили более 485 тысяч случаев COVID-19. Из них свыше 242 тысяч человек вылечились.