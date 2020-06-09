https://ria.ru/20200609/1572717564.html
В Москве за сутки умерли 56 пациентов с коронавирусом
2020-06-09T23:25
2020-06-10T01:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
москва
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, москва, общество
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Еще 56 пациентов с положительным тестом на коронавирус умерли в Москве
, сообщили в оперативном штабе.
Днем ранее сообщалось о 59 умерших.
"У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — проинформировали в штабе.
Таким образом, общее число умерших в столице достигло 3085 человек.
Оперштаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача на дом.
В начале марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным организации, общее число зараженных по всему миру превысило семь миллионов человек. Умерли более 400 тысяч пациентов.
В России выявили более 485 тысяч случаев COVID-19. Из них свыше 242 тысяч человек вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.