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Распространение нового коронавируса
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В Москве за сутки умерли 56 пациентов с коронавирусом
2020-06-10T01:42
распространение нового коронавируса
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, москва, общество

В Москве за сутки умерли 56 пациентов с коронавирусом

23:25 09.06.2020 (обновлено: 01:42 10.06.2020)
2203
© РИА Новости / Алексей ФилипповМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Еще 56 пациентов с положительным тестом на коронавирус умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе.
Днем ранее сообщалось о 59 умерших.
"У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — проинформировали в штабе.
Таким образом, общее число умерших в столице достигло 3085 человек.
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График снятия ограничений в Москве
Оперштаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача на дом.
В начале марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным организации, общее число зараженных по всему миру превысило семь миллионов человек. Умерли более 400 тысяч пациентов.
В России выявили более 485 тысяч случаев COVID-19. Из них свыше 242 тысяч человек вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеМоскваОбщество
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