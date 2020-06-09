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В Приднестровье из больниц выписали еще 15 пациентов после COVID-19
2020-06-09T23:30
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коронавирус covid-19, коронавирусы, в мире

В Приднестровье из больниц выписали еще 15 пациентов после COVID-19

23:30 09.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории "Гемотест"
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории Гемотест
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТИРАСПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Пятнадцать пациентов излечились от COVID-19 за сутки в Приднестровье, выявлены четыре новых случаев заболевания, сообщил во вторник оперативный штаб непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
"Стены Республиканской клинической больницы покинули 15 человек. В их числе пять опекаемых Бендерского психоневрологического дома-интерната", - говорится в сообщении.
Также излечились от опасной инфекции восемь тираспольчан: женщины 50, 59, 73 лет, мужчины 44, 55, 75 лет, 61 года и 15-летний подросток. В числе победивших коронавирус: сельчанин 64 лет из села Глиное и 47-летний житель Слободзеи.
Сообщается, что в лаборатории Тирасполя и Кишинёва был отправлен на исследование 101 биоматериал. Вечером в понедельник пришли результаты. По четырём анализам ответ положительный. В работе остаются восемь проб. Остальные – отрицательные.
Врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро
6 июня, 04:19Распространение нового коронавируса
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По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 1039 приднестровцев, 39 человек скончались, 716 выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВ мире
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