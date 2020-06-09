В Приднестровье из больниц выписали еще 15 пациентов после COVID-19

Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории "Гемотест"

ТИРАСПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Пятнадцать пациентов излечились от COVID-19 за сутки в Приднестровье, выявлены четыре новых случаев заболевания, сообщил во вторник оперативный штаб непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

"Стены Республиканской клинической больницы покинули 15 человек. В их числе пять опекаемых Бендерского психоневрологического дома-интерната", - говорится в сообщении.

Также излечились от опасной инфекции восемь тираспольчан: женщины 50, 59, 73 лет, мужчины 44, 55, 75 лет, 61 года и 15-летний подросток. В числе победивших коронавирус: сельчанин 64 лет из села Глиное и 47-летний житель Слободзеи.

Сообщается, что в лаборатории Тирасполя и Кишинёва был отправлен на исследование 101 биоматериал. Вечером в понедельник пришли результаты. По четырём анализам ответ положительный. В работе остаются восемь проб. Остальные – отрицательные.

По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 1039 приднестровцев, 39 человек скончались, 716 выздоровели.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР , опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии . В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.