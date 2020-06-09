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Синоптик предсказал россиянам температурные ямы летом
2020-06-09T23:28
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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погода, евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество

Синоптик предсказал россиянам температурные ямы летом

23:23 09.06.2020 (обновлено: 23:28 09.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорожане на Никольской улице в Москве
Горожане на Никольской улице в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В июле и августе не будет резких всплесков жаркой погоды, которая сейчас наблюдается в Москве, заявил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"Июль, август по долгосрочным прогнозам тревог не вызывают: достаточно хороший, позитивный прогноз, без явных экстремальных параметров по холоду или по осадкам", — сказал он телеканалу "Москва 24".
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По его словам, с середины июня погода в столице будет держаться в пределах климатической нормы: до 10-15 градусов ночью и 20-25 — днем.
При этом во второй половине лета есть вероятность возникновения температурных ям и существенного похолодания, добавил синоптик. Однако в этом случае нельзя полностью полагаться на долгосрочный прогноз, отметил Тишковец.
Метеоролог рассказал, что на этих выходных в Москве наступит похолодание до 20 градусов выше нуля, а в начале следующей недели показатели вернутся к климатической норме.
"После этого произойдет некая стабилизация", – заявил синоптик.
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ПогодаЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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