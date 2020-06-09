Синоптик предсказал россиянам температурные ямы летом

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В июле и августе не будет резких всплесков жаркой погоды, которая сейчас наблюдается в В июле и августе не будет резких всплесков жаркой погоды, которая сейчас наблюдается в Москве , заявил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец

"Июль, август по долгосрочным прогнозам тревог не вызывают: достаточно хороший, позитивный прогноз, без явных экстремальных параметров по холоду или по осадкам", — сказал он телеканалу "Москва 24"

По его словам, с середины июня погода в столице будет держаться в пределах климатической нормы: до 10-15 градусов ночью и 20-25 — днем.

При этом во второй половине лета есть вероятность возникновения температурных ям и существенного похолодания, добавил синоптик. Однако в этом случае нельзя полностью полагаться на долгосрочный прогноз, отметил Тишковец.

Метеоролог рассказал, что на этих выходных в Москве наступит похолодание до 20 градусов выше нуля, а в начале следующей недели показатели вернутся к климатической норме.