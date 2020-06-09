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Воробьев: подмосковные министры выедут на места устранять "красные зоны"
2020-06-09T22:56
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андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Воробьев: подмосковные министры выедут на места устранять "красные зоны"

22:56 09.06.2020
50
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам регионального правительства отправиться в муниципалитеты, чтобы оказать помощь в решении накопившихся хозяйственных проблем, сообщает пресс-служба облправительства.
Воробьев во вторник провел расширенное заседание правительства Московской области, на котором, в частности, обсуждались вопросы благоустройства общественных пространств, обращения с отходами, работы управляющих компаний.
"Выбирайтесь из кабинетов: до пятницы, все "красные зоны", которые звучали на сегодняшнем заседании правительства, должны быть максимально устранены. Все руководители выезжают на территории. Я тоже поеду. Мы сегодня рассмотрели целый блок приоритетных направлений нашей работы - подъезды, откос травы, ямы, покраска ограждений, все, что связанно с благоустройством и строительством бюджетных и внебюджетных объектов в рамках национальных проектов президента. Поэтому в четверг - каждому руководителю отработать два-три муниципалитета. В конце дня каждый присылает мне фотографии по "красным зонам", которые звучали", - дал поручение Воробьев.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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