Воробьев: подмосковные министры выедут на места устранять "красные зоны"

"Выбирайтесь из кабинетов: до пятницы, все "красные зоны", которые звучали на сегодняшнем заседании правительства, должны быть максимально устранены. Все руководители выезжают на территории. Я тоже поеду. Мы сегодня рассмотрели целый блок приоритетных направлений нашей работы - подъезды, откос травы, ямы, покраска ограждений, все, что связанно с благоустройством и строительством бюджетных и внебюджетных объектов в рамках национальных проектов президента. Поэтому в четверг - каждому руководителю отработать два-три муниципалитета. В конце дня каждый присылает мне фотографии по "красным зонам", которые звучали", - дал поручение Воробьев.