https://ria.ru/20200609/1572717137.html
Воробьев: подмосковные министры выедут на места устранять "красные зоны"
2020-06-09T22:56
2020-06-09T22:56
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
поручил членам регионального правительства отправиться в муниципалитеты, чтобы оказать помощь в решении накопившихся хозяйственных проблем, сообщает пресс-служба облправительства.
Воробьев во вторник провел расширенное заседание правительства Московской области
, на котором, в частности, обсуждались вопросы благоустройства общественных пространств, обращения с отходами, работы управляющих компаний.
"Выбирайтесь из кабинетов: до пятницы, все "красные зоны", которые звучали на сегодняшнем заседании правительства, должны быть максимально устранены. Все руководители выезжают на территории. Я тоже поеду. Мы сегодня рассмотрели целый блок приоритетных направлений нашей работы - подъезды, откос травы, ямы, покраска ограждений, все, что связанно с благоустройством и строительством бюджетных и внебюджетных объектов в рамках национальных проектов президента. Поэтому в четверг - каждому руководителю отработать два-три муниципалитета. В конце дня каждый присылает мне фотографии по "красным зонам", которые звучали", - дал поручение Воробьев.