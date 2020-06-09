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В Германии хотят продлить ограничения на поездки за рубеж, пишут СМИ
2020-06-09T22:46
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коронавирус covid-19, коронавирусы, мид германии, в мире

В Германии хотят продлить ограничения на поездки за рубеж, пишут СМИ

22:46 09.06.2020
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© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкЛюдт на набережной в Берлине
Людт на набережной в Берлине
© РИА Новости / Николай Филяков
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БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Правительство ФРГ намерено ограничить поездки граждан в третьи страны до 31 августа, сообщил во вторник еженедельник Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Ранее глава МВД Хорст Зеехофер заявил, что по итогам встречи министров внутренних дел стран ЕС в формате видеоконференции принято решение рекомендовать ЕК продлить режим ограничения на поездки в третьи страны до 1 августа. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявлял, что ограничения на поездки между 26 странами ЕС, а также с Великобританией и не входящими в ЕС странами Шенгенской зоны - Исландией, Норвегией, Швейцарией и Лихтенштейном, будут сняты 15 июня.
"Отпуск внутри Европы вскоре станет вновь возможен. Однако поездки в почти все страны за пределами ЕС, по информации Spiegel, будут запрещены до 31 августа - таковы планы правительства ФРГ", - сообщило издание.
В Spiegel уточнили, что таким образом канцлер и министры поддержали совместный проект МИД и МВД, согласно которому "предупреждение о поездках в третьи страны будет продлено до конца августа".
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