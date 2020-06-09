Брянского водителя такси уволили после отказа везти студенту из Конго

БРЯНСК, 9 июн – РИА Новости. Компания "Яндекс.Такси" извинилась перед темнокожим студентом из Брянска за поступок водителя, который отказал ему в поездке, и пообещала, что он больше не сможет работать в компании, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Видеозапись беседы пассажира с таксистом, который отказывается выполнять заказ студента, появилась в одном из брянских пабликов в соцсети "Вконтакте". Запись выложил в интернет студент из республики Конго, который учится на третьем курсе местного вуза. В ходе разговора он уточняет, по каким причинам таксист не хочет его везти и связано ли это с коронавирусом. На что водитель отвечает ему, "если мне человек не нравится, я его не везу". На вопрос, не расист ли он, водитель отвечает утвердительно.
"Мы связались с Роем, выяснили подробности происшествия, принесли свои извинения. Водитель больше не может выполнять заказы нашего сервиса. Считаем, что водителям, склонным к хамству и расизму, не место в "Яндекс.Такси", - сказала представительница компании.
Ранее в общественной организации "Защиты прав потребителей" РИА Новости пояснили, что брянский таксист, отказавшийся везти темнокожего студента, потому что тот ему "не понравился", нарушил нормы гражданского законодательства. По данным организации, у работодателя должны быть должностные инструкции для работников, регламентирующие их поведение.