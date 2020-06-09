Брянского водителя такси уволили после отказа везти студенту из Конго

"Мы связались с Роем, выяснили подробности происшествия, принесли свои извинения. Водитель больше не может выполнять заказы нашего сервиса. Считаем, что водителям, склонным к хамству и расизму, не место в "Яндекс.Такси", - сказала представительница компании.