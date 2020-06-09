https://ria.ru/20200609/1572716633.html
ФНС запустила новый сервис для пострадавшего от коронавируса бизнеса
2020-06-09T22:43
2020-06-09T23:15
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Федеральная налоговая служба (ФНС
) России запустила сервис, который поможет предпринимателям по ИНН получить информацию о доступных им налоговых льготах, сервис заработал на сайте
ведомства.
На странице сервиса достаточно ввести ИНН организации или индивидуального предпринимателя и выбрать применяемую налогоплательщиком систему налогообложения. После этого на экране появится информация о возможности применения нулевой ставки страховых взносов, а также о налогах и сборах, которые налогоплательщик вправе не платить.
Президент ранее подписал закон, который освобождает малый бизнес и некоммерческие организации, пострадавшие от коронавируса, от уплаты налогов и сборов за второй квартал 2020 года. Данная мера поддержки распространяется на организации — субъекты МСП, на индивидуальных предпринимателей, занятых в наиболее пострадавших сферах деятельности, и некоммерческие организации, которые войдут в специальный реестр.
Они освобождаются, в частности, от уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль организаций за второй квартал 2020 года; налога по упрощенной системе налогообложения и НДФЛ для индивидуальных предпринимателей за тот же период.
При этом ставка страховых взносов для них в апреле-июне будет установлена на уровне 0%.
Закон также предусматривает освобождение пострадавшего бизнеса от уплаты единого сельскохозяйственного налога в части авансового платежа за первое полугодие, от единого налога на вмененный доход, водного налога, торгового сбора, акцизов, имущественных налогов и налога на добычу полезных ископаемых за период с апреля по май.
Кроме того, предприниматели освобождаются от обязанности платить налог по патентной системе налогообложения за календарные дни срока действия патента, приходящиеся на второй квартал текущего года.