СК напомнил, что расследованием ДТП с Ефремовым занимается полиция

По данным СК, на одном из телеканалов обсуждалась авария с участием Ефремова и несколько раз упоминалось, что уголовное дело якобы расследуют следователи Следственного комитета РФ.

"В связи с этим необходимо разъяснить, что данное уголовное дело находится в производстве следователей органов внутренних дел", - подчеркнули в ведомстве.

В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с "ВАЗом", водитель которого пострадал и был госпитализирован. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Во вторник утром стало известно, что пострадавший в ДТП скончался в больнице. Актер помещен под домашний арест до 9 августа.