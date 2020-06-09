https://ria.ru/20200609/1572716609.html
СК напомнил, что расследованием ДТП с Ефремовым занимается полиция
2020-06-09T22:31
2020-06-09T22:32
михаил ефремов
дтп с участием михаила ефремова
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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михаил ефремов, дтп с участием михаила ефремова, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Следственный комитет РФ обратил внимание, что уголовное дело о смертельном ДТП в центре Москвы
с участием актёра Михаила Ефремова
находится в производстве МВД
, а не СК
.
По данным СК, на одном из телеканалов обсуждалась авария с участием Ефремова и несколько раз упоминалось, что уголовное дело якобы расследуют следователи Следственного комитета РФ.
"В связи с этим необходимо разъяснить, что данное уголовное дело находится в производстве следователей органов внутренних дел", - подчеркнули в ведомстве.
В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с "ВАЗом", водитель которого пострадал и был госпитализирован. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Во вторник утром стало известно, что пострадавший в ДТП скончался в больнице. Актер помещен под домашний арест до 9 августа.