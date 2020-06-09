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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200609/1572716563.html
В РПЦ не стали комментировать данные об аттестации в Сретенской семинарии
2020-06-09T22:27
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В РПЦ не стали комментировать данные об аттестации в Сретенской семинарии

22:27 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСретенский ставропигиальный мужской монастырь
Сретенский ставропигиальный мужской монастырь
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Учебный комитет Русской православной церкви не получал каких-либо жалоб и обращений по поводу прошедшей защиты бакалаврских и магистерских работ в Сретенской духовной семинарии, сообщил РИА Новости председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
На просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ публикации о якобы допущенных нарушениях во время аттестации выпускников и "ущемлении" некоторых из них, глава Учебного комитета заметил, что "никак не будет комментировать, потому что это всё в СМИ".
"Никаких обращений в Учебный комитет не было, а основываться на блогах и публикациях на общественно-политических ресурсах я не буду. Могу сказать, что защиты прошли. Что касается их порядка, то это наше внутреннее дело", - сказал священнослужитель.
Комментируя сообщения о якобы увольнении некоторых преподавателей семинарии, Козлов заметил, что "Учебный комитет и другие инстанции следят за тем, чтобы трудовое законодательство соблюдалось". "То есть, чтобы даже в случае изменения нагрузки обязательства, взятые учебным заведением по отношению к преподавателям, исполнялись. А что касается распределения этой нагрузки, то это вполне себе в компетенции руководства учебного заведения", - добавил представитель РПЦ.
Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов)
26 мая, 22:55Религия и мировоззрение
Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
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Религия и мировоззрениеРоссияНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьОбщество
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