https://ria.ru/20200609/1572716563.html
В РПЦ не стали комментировать данные об аттестации в Сретенской семинарии
2020-06-09T22:27
2020-06-09T22:27
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Учебный комитет Русской православной церкви не получал каких-либо жалоб и обращений по поводу прошедшей защиты бакалаврских и магистерских работ в Сретенской духовной семинарии, сообщил РИА Новости председатель Учебного комитета РПЦ
протоиерей Максим Козлов.
На просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ публикации о якобы допущенных нарушениях во время аттестации выпускников и "ущемлении" некоторых из них, глава Учебного комитета заметил, что "никак не будет комментировать, потому что это всё в СМИ".
"Никаких обращений в Учебный комитет не было, а основываться на блогах и публикациях на общественно-политических ресурсах я не буду. Могу сказать, что защиты прошли. Что касается их порядка, то это наше внутреннее дело", - сказал священнослужитель.
Комментируя сообщения о якобы увольнении некоторых преподавателей семинарии, Козлов заметил, что "Учебный комитет и другие инстанции следят за тем, чтобы трудовое законодательство соблюдалось". "То есть, чтобы даже в случае изменения нагрузки обязательства, взятые учебным заведением по отношению к преподавателям, исполнялись. А что касается распределения этой нагрузки, то это вполне себе в компетенции руководства учебного заведения", - добавил представитель РПЦ.