В РПЦ не стали комментировать данные об аттестации в Сретенской семинарии

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Учебный комитет Русской православной церкви не получал каких-либо жалоб и обращений по поводу прошедшей защиты бакалаврских и магистерских работ в Сретенской духовной семинарии, сообщил РИА Новости председатель Учебного комитета Учебный комитет Русской православной церкви не получал каких-либо жалоб и обращений по поводу прошедшей защиты бакалаврских и магистерских работ в Сретенской духовной семинарии, сообщил РИА Новости председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

На просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ публикации о якобы допущенных нарушениях во время аттестации выпускников и "ущемлении" некоторых из них, глава Учебного комитета заметил, что "никак не будет комментировать, потому что это всё в СМИ".

"Никаких обращений в Учебный комитет не было, а основываться на блогах и публикациях на общественно-политических ресурсах я не буду. Могу сказать, что защиты прошли. Что касается их порядка, то это наше внутреннее дело", - сказал священнослужитель.