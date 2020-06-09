Суд в Австрии вынес приговор экс-полковнику за "шпионаж" в пользу России

ВЕНА, 9 июн - РИА Новости. Земельный суд Земельный суд Зальцбурга во вторник приговорил отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за "шпионаж" в пользу России, сообщил РИА Новости представитель суда Петер Эггер.

Суд присяжных признал отставного австрийского полковника виновным в разглашении государственных тайн, тайной разведдеятельности в ущерб Австрии и умышленном разглашении военной тайны.

Согласно решению суда, уже отбытый им срок досудебного содержания под стражей распространяется на вынесенный приговор. В случае вступления приговора в силу обвиняемый после отбытия половины срока заключения может быть освобожден условно.

"Приговор не вступил в законную силу: защитник заявил об отказе от обжалования, прокуратура с заявлением еще не выступила", - добавил Эггер.

Как уточнил представитель суда, по завершении судебного разбирательства прошла проверка законности содержания обвиняемого под стражей, по итогам которого суд постановил освободить его в связи с отсутствием для этого оснований.

Прокуратура Зальцбурга 8 ноября минувшего года предъявила экс-полковнику обвинение в том, что он, занимаясь разведдеятельностью на протяжении по меньшей мере 25 лет, якобы работал на тайную службу разведки в ущерб Австрии, разгласил государственные и военные тайны.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в ноябре 2018 года заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в разведывательной деятельности в пользу России с 1992 по 2018 год.