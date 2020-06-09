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Суд в Австрии вынес приговор экс-полковнику за "шпионаж" в пользу России
2020-06-10T04:54
александер ван дер беллен
себастьян курц
вена
россия
зальцбург (город)
австрия
в мире
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александер ван дер беллен, себастьян курц, вена, россия, зальцбург (город), австрия, в мире

Суд в Австрии вынес приговор экс-полковнику за "шпионаж" в пользу России

22:22 09.06.2020 (обновлено: 04:54 10.06.2020)
1174
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗальцбург
Зальцбург
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВЕНА, 9 июн - РИА Новости. Земельный суд Зальцбурга во вторник приговорил отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за "шпионаж" в пользу России, сообщил РИА Новости представитель суда Петер Эггер.
Суд присяжных признал отставного австрийского полковника виновным в разглашении государственных тайн, тайной разведдеятельности в ущерб Австрии и умышленном разглашении военной тайны.
Согласно решению суда, уже отбытый им срок досудебного содержания под стражей распространяется на вынесенный приговор. В случае вступления приговора в силу обвиняемый после отбытия половины срока заключения может быть освобожден условно.
"Приговор не вступил в законную силу: защитник заявил об отказе от обжалования, прокуратура с заявлением еще не выступила", - добавил Эггер.
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Как уточнил представитель суда, по завершении судебного разбирательства прошла проверка законности содержания обвиняемого под стражей, по итогам которого суд постановил освободить его в связи с отсутствием для этого оснований.
Прокуратура Зальцбурга 8 ноября минувшего года предъявила экс-полковнику обвинение в том, что он, занимаясь разведдеятельностью на протяжении по меньшей мере 25 лет, якобы работал на тайную службу разведки в ущерб Австрии, разгласил государственные и военные тайны.
Канцлер Австрии Себастьян Курц в ноябре 2018 года заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в разведывательной деятельности в пользу России с 1992 по 2018 год.
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать ситуацию, Курц впоследствии заявил, что Вена нацелена на диалог с Москвой и в будущем это не изменится, но подозрения в разведдеятельности всегда будут критиковаться.
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Александер Ван дер БелленСебастьян КурцВенаРоссияЗальцбург (город)АвстрияВ мире
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