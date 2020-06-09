Дагестан начнет поэтапно выходить из режима самоизоляции после 15 июня

МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Дагестан после 15 июня будет поэтапно выходить из режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики в Instagram.

"Считаю, что сложившая эпидемиологическая ситуация в целом по республике пока не позволяет принять решение о переходе к первому этапу снятия ограничений", - цитирует Павлова пресс-служба правительства Республики.

В свою очередь главы городов и районов республики высказали мнение о том, чтобы рассмотреть возможность поэтапного выхода из режима повышенной готовности с 15 июня, в этот же период провести подготовительные мероприятия, которые позволят поэтапно выходить из режима самоизоляции.