https://ria.ru/20200609/1572716320.html
Дагестан начнет поэтапно выходить из режима самоизоляции после 15 июня
2020-06-09T22:15
2020-06-09T22:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир васильев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
махачкала
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир васильев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), махачкала, общество
МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Дагестан после 15 июня будет поэтапно выходить из режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики в Instagram.
По данным регионального правительства, во вторник в Махачкале
прошло заседание оперативного штаба, в ходе которого обсуждался вопрос выхода региона из режима самоизоляции. По словам руководителя управления Роспотребнадзора
Николая Павлова, в регионе наблюдается стабилизация и снижение интенсивности эпидемического процесса, что говорит о положительной динамике. В то же время на фоне общей улучшающейся ситуации ещё имеет место очаговое распространение заболевания, в рамках которого необходимо проведение дополнительных мероприятий, заявил Павлов.
"Считаю, что сложившая эпидемиологическая ситуация в целом по республике пока не позволяет принять решение о переходе к первому этапу снятия ограничений", - цитирует Павлова пресс-служба правительства Республики.
В свою очередь главы городов и районов республики высказали мнение о том, чтобы рассмотреть возможность поэтапного выхода из режима повышенной готовности с 15 июня, в этот же период провести подготовительные мероприятия, которые позволят поэтапно выходить из режима самоизоляции.
"Руководитель региона (Владимир Васильев
- ред.) акцентировал внимание на том, что всем руководителям (городов и районов - ред.) хватило мужества и ответственности принять непростое решение и взять ответственность за то, что до сих пор ограничительные меры продолжают действовать. В этой связи приоритетными он назвал рекомендации профильных ведомств. Время, оставшееся до перехода к снятию ограничений, ориентировочно это произойдет после 15 июня, глава Дагестана призвал использовать для работы с людьми", - отмечается в релизе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.