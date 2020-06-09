https://ria.ru/20200609/1572716150.html
Брат погибшего в ДТП с Ефремовым рассказал, чем шокирован больше всего
2020-06-09T22:11
2020-06-09T22:12
дтп с участием михаила ефремова
таганский районный суд г. москвы
михаил ефремов
москва
происшествия
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rustem fasilhonov
у нас не америка,штраф и еще чемто отделается и всё
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дтп с участием михаила ефремова, таганский районный суд г. москвы, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Актер Михаил Ефремов
должен понести наказание после смертельной аварии, считает старший брат погибшего Валерий Захаров. Об этом сообщает РЕН ТВ
.
"Он такой же гражданин, так же платит налоги. Почему ему должны сделать исключение?" — сказал он.
По словам брата погибшего, неважно, кто был за рулем автомобиля.
"По большому счету без разницы — артист, не артист, чиновник, простой человек", — сказал он.
Как заметил Валерий, больше всего его шокировало, что Ефремов сел за руль пьяным.
Родственник погибшего заявил, что не может поверить в произошедшее. Он добавил, что виделся с братом утром в день трагедии.
"Просто не могу в это поверить. Мы росли вместе, работали вместе какое-то время", — говорит он.
Накануне на Смоленской площади в Москве
произошло ДТП с участием Михаила Ефремова, ехавшего за рулем Jeep Grand Cherokee. Он пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", водителем которой был 57-летний Сергей Захаров. Сегодня утром он скончался в больнице от полученных травм.
Сотрудники правоохранительных органов задержали актера, экспертиза показала наличие в его крови алкоголя.
Против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа.
Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.