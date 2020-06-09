Брат погибшего в ДТП с Ефремовым рассказал, чем шокирован больше всего

Доставка актера Михаила Ефремова в Таганский районный суд для избрания меры пресечения

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Актер Актер Михаил Ефремов должен понести наказание после смертельной аварии, считает старший брат погибшего Валерий Захаров. Об этом сообщает РЕН ТВ

"Он такой же гражданин, так же платит налоги. Почему ему должны сделать исключение?" — сказал он.

По словам брата погибшего, неважно, кто был за рулем автомобиля.

"По большому счету без разницы — артист, не артист, чиновник, простой человек", — сказал он.

Как заметил Валерий, больше всего его шокировало, что Ефремов сел за руль пьяным.

Родственник погибшего заявил, что не может поверить в произошедшее. Он добавил, что виделся с братом утром в день трагедии.

"Просто не могу в это поверить. Мы росли вместе, работали вместе какое-то время", — говорит он.

Накануне на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова, ехавшего за рулем Jeep Grand Cherokee. Он пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", водителем которой был 57-летний Сергей Захаров. Сегодня утром он скончался в больнице от полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов задержали актера, экспертиза показала наличие в его крови алкоголя.

Против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа.

Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.