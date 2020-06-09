https://ria.ru/20200609/1572716121.html
Масочный режим в Крыму сохранится до особого распоряжения
2020-06-09T22:11
2020-06-09T22:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), республика крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости.
Режим ношения масок и социальное дистанцирование в Крыму
сохраняются до особого распоряжения, говорится в тексте указа от 9 июня главы региона Сергея Аксенова
.
Режим самоизоляции в Крыму, введенный из-за пандемии коронавируса, и обязательная обсервация для приезжающих в республику из других регионов России граждан отменяются с 15 июня, сообщил во вторник Аксенов. Отдых для туристов из других регионов России в Крыму открывается с 1 июля, бронирование начинается с 9 июня.
"До особого распоряжения обязать граждан: использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы) при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, при посещении объектов торговли (оказания услуг), …а также при нахождении в общественных местах", - говорится в указе.
В указе также сказано о необходимости гражданам соблюдать дистанцию 1,5 метра в общественных местах и транспорте, за исключением такси.
С 15 июня, согласно решению властей региона, в Крыму откроются спортивные и тренажерные залы, стадионы для занятия легкой атлетикой и футболом. Кафе с летними площадками заработали в Крыму с 1 июня, предприятия и транспорт – с 18 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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