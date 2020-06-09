Масочный режим в Крыму сохранится до особого распоряжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Режим ношения масок и социальное дистанцирование в Режим ношения масок и социальное дистанцирование в Крыму сохраняются до особого распоряжения, говорится в тексте указа от 9 июня главы региона Сергея Аксенова

Режим самоизоляции в Крыму, введенный из-за пандемии коронавируса, и обязательная обсервация для приезжающих в республику из других регионов России граждан отменяются с 15 июня, сообщил во вторник Аксенов. Отдых для туристов из других регионов России в Крыму открывается с 1 июля, бронирование начинается с 9 июня.

"До особого распоряжения обязать граждан: использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы) при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, при посещении объектов торговли (оказания услуг), …а также при нахождении в общественных местах", - говорится в указе.

В указе также сказано о необходимости гражданам соблюдать дистанцию 1,5 метра в общественных местах и транспорте, за исключением такси.

С 15 июня, согласно решению властей региона, в Крыму откроются спортивные и тренажерные залы, стадионы для занятия легкой атлетикой и футболом. Кафе с летними площадками заработали в Крыму с 1 июня, предприятия и транспорт – с 18 мая.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф