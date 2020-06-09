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За Ефремовым будут следить с помощью средств электронного контроля
2020-06-09T22:22
дтп с участием михаила ефремова
уфсин по москве
глонасс (система навигации)
михаил ефремов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
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дтп с участием михаила ефремова, уфсин по москве, глонасс (система навигации), михаил ефремов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия

За Ефремовым будут следить с помощью средств электронного контроля

22:08 09.06.2020 (обновлено: 22:22 09.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. УФСИН по Москве будет с помощью средств электронного контроля следить за соблюдением домашнего ареста актером Михаилом Ефремовым, обвиняемым в смертельном ДТП в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба ведомства.
"С целью осуществления контроля за соблюдением М. Ефремовым возложенных судом запретов к нему будут применены технические средства контроля", - говорится в сообщении.
Система электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) помогает вести мониторинг с использованием GPS, ГЛОНАСС, средств телефонии, интернета, специальных приемопередающих радиоустройств и индивидуальных средств идентификации.
В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "ВАЗом", водитель которого пострадал и был госпитализирован. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Во вторник утром стало известно, что пострадавший в ДТП скончался в больнице.
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Ефремов обвиняется в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. В ходе судебного заседания артист с предъявленным обвинением согласился, не стал возражать против домашнего ареста и назвал сам инцидент "чудовищным". Суд по ходатайству следствия отправил Ефремова под домашний арест.
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