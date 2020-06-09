За Ефремовым будут следить с помощью средств электронного контроля

"С целью осуществления контроля за соблюдением М. Ефремовым возложенных судом запретов к нему будут применены технические средства контроля", - говорится в сообщении.

В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "ВАЗом", водитель которого пострадал и был госпитализирован. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Во вторник утром стало известно, что пострадавший в ДТП скончался в больнице.

Ефремов обвиняется в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. В ходе судебного заседания артист с предъявленным обвинением согласился, не стал возражать против домашнего ареста и назвал сам инцидент "чудовищным". Суд по ходатайству следствия отправил Ефремова под домашний арест.