https://ria.ru/20200609/1572716013.html
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
2020-06-09T22:04
2020-06-09T23:37
воронеж
происшествия
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tim474
Зато труп пешехода накачают спиртом, как уже было много раз.
35
Недиман Непетрович
Только зачем там полицай номер машины оторвать пытался?
33
19
воронеж
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воронеж, происшествия
ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости.
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже
, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
Авария произошла около 19:25 мск вторника на Ленинском проспекте в Воронеже.
"По предварительным данным, 24-летний участковый уполномоченный одного из отделов УМВД России по Воронежу в свободное от работы время, двигаясь на личном автомобиле, не справился с управлением транспортным средством и выехал на тротуар, где допустил наезд на трех пешеходов", — говорится в сообщении.
По данным полиции, мужчина-пешеход от травм скончался до приезда скорой, две женщины госпитализированы.
"В настоящее время рассматриваются различные причины произошедшего, в том числе техническая неисправность автомобиля, а также уход от столкновения с другим транспортным средством. Признаков опьянения у водителя не установлено", — отмечается в сообщении.
Для установления всех обстоятельств произошедшего руководство ГУ МВД назначило служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности.
Как пояснил РИА Новости представитель экстренных служб города, обе пострадавшие женщины находятся в реанимации больницы "Электроника".