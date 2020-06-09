В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже , один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.

Авария произошла около 19:25 мск вторника на Ленинском проспекте в Воронеже.

"По предварительным данным, 24-летний участковый уполномоченный одного из отделов УМВД России по Воронежу в свободное от работы время, двигаясь на личном автомобиле, не справился с управлением транспортным средством и выехал на тротуар, где допустил наезд на трех пешеходов", — говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина-пешеход от травм скончался до приезда скорой, две женщины госпитализированы.

"В настоящее время рассматриваются различные причины произошедшего, в том числе техническая неисправность автомобиля, а также уход от столкновения с другим транспортным средством. Признаков опьянения у водителя не установлено", — отмечается в сообщении.

Для установления всех обстоятельств произошедшего руководство ГУ МВД назначило служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности.