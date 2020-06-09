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В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
2020-06-09T23:37
воронеж
происшествия
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Зато труп пешехода накачают спиртом, как уже было много раз.
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воронеж
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РИА Новости
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353
60
воронеж, происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

22:04 09.06.2020 (обновлено: 23:37 09.06.2020)
27548
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
Авария произошла около 19:25 мск вторника на Ленинском проспекте в Воронеже.
"По предварительным данным, 24-летний участковый уполномоченный одного из отделов УМВД России по Воронежу в свободное от работы время, двигаясь на личном автомобиле, не справился с управлением транспортным средством и выехал на тротуар, где допустил наезд на трех пешеходов", — говорится в сообщении.
По данным полиции, мужчина-пешеход от травм скончался до приезда скорой, две женщины госпитализированы.
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"В настоящее время рассматриваются различные причины произошедшего, в том числе техническая неисправность автомобиля, а также уход от столкновения с другим транспортным средством. Признаков опьянения у водителя не установлено", — отмечается в сообщении.
Для установления всех обстоятельств произошедшего руководство ГУ МВД назначило служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности.
Как пояснил РИА Новости представитель экстренных служб города, обе пострадавшие женщины находятся в реанимации больницы "Электроника".
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Обсудить 19
ВоронежПроисшествия
Популярные комментарии
Зато труп пешехода накачают спиртом, как уже было много раз.
9 июня, 23:55
tim474
3000302
Только зачем там полицай номер машины оторвать пытался?
9 июня, 23:56
Недиман Непетрович
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