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Прокурор по делу MH17 рассказал о версии с украинским "Буком"
2020-06-09T22:22
ян новиков
mh17. расследование
бук (зенитный ракетный комплекс)
вооруженные силы украины
николай винниченко
москва
нидерланды
происшествия
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в этом деле проблема России не в том что она дала бандитам ПВО ,которым они по тупости сбили самолёт , а проблема России в том, что она позорно врёт и изворачивается по этому поводу , вместо того чтобы просто признать свой косяк, сказать правду ,которая всем давно известна
133
не сам. " Следователи изучили различные варианты и пришли к выводу, что ракета, сбившая Boeing «Малайзийских авиалиний» в июле 2014 года, могла быть выпущена только из окрестностей поселка Первомайский. Об этом заявил во вторник на судебных слушаниях голландский прокурор Тейс Бергер."
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60
ян новиков, mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы украины, николай винниченко, москва, нидерланды, происшествия

Прокурор по делу MH17 рассказал о версии с украинским "Буком"

22:04 09.06.2020 (обновлено: 22:22 09.06.2020)
18299
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийНа месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов расследовала версию, согласно которой малайзийский Boeing рейса MH17 был сбит украинским ракетно-зенитным комплексом "Бук", однако не нашла никакой подтверждающей информации на этот счет, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания во вторник.
"Были изучены не только возможные места, с которых мог вестись обстрел, но и проводился анализ систем "Бук" украинских вооруженных сил и происхождения обнаруженных частей ракет", — заявил прокурор на заседании.
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Вчера, 21:59
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
По запросу ССГ Министерство обороны Украины предоставило информацию о фактических местоположениях своих систем "Бук" 17 июля 2014 года. Голландская служба военной разведки и безопасности провела работу в этом направлении.
"Следственная группа исследовала открытые исходные коды на изображениях украинских и российских систем "Бук", чтобы определить, имеют ли они сходство с ЗРК "Бук", запечатленными на фотографиях и видео 17 июля 2014 года на востоке Украины. Было проанализировано более 2400 фотографий как украинских, так и российских систем "Бук". Это также не предоставило никакой информации о нахождении украинской системы "Бук" в этом районе 17 июля 2014 года", — заявил Бергер.
Как ранее сообщил РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории. Однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Также доводы об украинском происхождении "Бука" приводили Минобороны и концерн "Алмаз-Антей", разработчик и производитель ракет.
В 2015 году натурные эксперименты концерна ПВО "Алмаз-Антей" показали, что Boeing был сбит зенитной ракетой 9М38, которая не производится в России с 1986 года и была снята с вооружения еще в 2011 году. Специалисты пришли к выводу, что вариант поражения Boeing более современной ракетой 9М38М1 исключен, поскольку этот тип боеприпасов оставляет на корпусе повреждения, не обнаруженные на малайзийском самолете. Как сообщал гендиректор концерна Ян Новиков, эксперименты показали, что в случае поражения Boeing более современной ракетой 9М38М1 самолет бы имел огромное количество характерных повреждений в виде "бабочки", так как из семи тысяч осколков каждый четвертый — это двутавр с наибольшей кинетической энергией.
Начало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Вчера, 15:06Сказано в эфире
"Что-то фантастическое". Юрист о позиции Украины на суде по MH17Киев не предоставил суду по катастрофе рейса МН17 первичных данных с радаров, сообщил нидерландский прокурор в ходе судебного заседания. Юрист-международник Дмитрий Романенко в эфире радио Sputnik отметил, что Киев занял позицию сокрытия информации по данному делу.
Нидерландские специалисты утверждали, что ракета была выпущена из Снежного, которое на тот момент контролировали ополченцы. Однако специалисты "Алмаз-Антея" пришли к выводу, что если бы ракету выпустили из Снежного, то она не могла бы повредить левое крыло и левый двигатель Boeing. Производитель заявил, что провел три эксперимента, которые подтверждают версию о пуске ракеты с другого места — с направления населенного пункта Зарощенское, который контролировался украинской армией.
Минобороны в 2018 году обнародовало данные, что номер ракеты, которой был сбит Boeing, установлен, в 1986 году она была отправлена в воинскую часть Украинской ССР. Москва призвала международную следственную группу запросить у Киева всю необходимую документацию по ракете. По данным российского военного ведомства, сбившая малайзийский Boeing ракета комплекса "Бук" была произведена на Долгопрудненском предприятии в 1986 году и тогда же встала на вооружение одного из ракетных подразделений Украины, которое в 2014 году участвовало в боях в Донбассе против ополченцев.
Украинский зенитный ракетный комплекс Бук-М1
Вчера, 14:33
Никакого "Бука". Нидерланды раскрыли детали следствия по крушению MH17
По информации Минобороны, снаряд доставили в бригаду, которая сейчас дислоцируется в городе Стрый Львовской области. В Россию после распада СССР ракету не вывозили. В Минобороны не исключали вероятности, что Киев может уничтожить документацию на ракету "Бука", которая хранится в архивах 223-го зенитно-ракетного полка ВСУ. Там также отмечали несостоятельность другой версии украинской стороны, согласно которой ракеты комплекса "Бук" попали в российскую армию после вхождения Крыма в состав России. Снаряды для дислоцированных на полуострове "Буков" представляют собой другую модификацию этого оружия. Кроме того, их поставили на вооружение в 1984-м, а не 1986 году.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Главный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020
Вчера, 12:24
Гаага не указ: Киев не предоставил прокуратуре данные радаров по MH17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска.
МИД России заявил, что обвинения в адрес Москвы голословны и вызывают сожаление, следствие является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
8 июня, 19:34
В Нидерландах уклонились от ответа на вопрос о новом фигуранте дела MH17
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Ян НовиковMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)Вооруженные силы УкраиныНиколай ВинниченкоМоскваНидерландыПроисшествия
Популярные комментарии
в этом деле проблема России не в том что она дала бандитам ПВО ,которым они по тупости сбили самолёт , а проблема России в том, что она позорно врёт и изворачивается по этому поводу , вместо того чтобы просто признать свой косяк, сказать правду ,которая всем давно известна
10 июня, 00:18
Hell Cat
50000182
не сам. " Следователи изучили различные варианты и пришли к выводу, что ракета, сбившая Boeing «Малайзийских авиалиний» в июле 2014 года, могла быть выпущена только из окрестностей поселка Первомайский. Об этом заявил во вторник на судебных слушаниях голландский прокурор Тейс Бергер."
10 июня, 00:41
OMOleg Merkulov
3611005
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