https://ria.ru/20200609/1572715920.html
Террористы обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях
2020-06-09T22:01
2020-06-09T22:02
хама (мухафаза)
война в сирии
война в сирии
джабхат ан-нусра
идлиб (мухафаза)
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хама (мухафаза), война в сирии, джабхат ан-нусра, идлиб (мухафаза), сирия, в мире
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Террористическая организация "Джебхат ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб
и Хама
, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии
, контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Зафиксирован 1 обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб; 1 обстрел населенного пункта Танжара в провинции Хама со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"*, - сказал он.
Щербицкий сообщил, что утром 9 июня в районе населенного пункта Кобани, неизвестные попытались воспрепятстовать движению российского патруля военной полиции. При развороте в конечной точке маршрута российского автомобиля под ним сработало взрывное устройство. В результате подрыва маломощного СВУ никто не пострадал, все военнослужащие благополучно вернулись в пункт базирования.
Кроме того, за прошедшие сутки обстрелов на территории идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции
, не зарегистрировано.*Террористическая организация, запрещенная в России