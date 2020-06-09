Террористы обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях

"Зафиксирован 1 обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб; 1 обстрел населенного пункта Танжара в провинции Хама со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"*, - сказал он.

Щербицкий сообщил, что утром 9 июня в районе населенного пункта Кобани, неизвестные попытались воспрепятстовать движению российского патруля военной полиции. При развороте в конечной точке маршрута российского автомобиля под ним сработало взрывное устройство. В результате подрыва маломощного СВУ никто не пострадал, все военнослужащие благополучно вернулись в пункт базирования.