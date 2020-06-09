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Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
2020-06-09T21:59
mh17. расследование
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
николай винниченко
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Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

21:59 09.06.2020
18699
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЭксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Начало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Вчера, 15:06Сказано в эфире
"Что-то фантастическое". Юрист о позиции Украины на суде по MH17Киев не предоставил суду по катастрофе рейса МН17 первичных данных с радаров, сообщил нидерландский прокурор в ходе судебного заседания. Юрист-международник Дмитрий Романенко в эфире радио Sputnik отметил, что Киев занял позицию сокрытия информации по данному делу.
Слушания по делу MH17 в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились 8 июня. В понедельник прокурор сообщил, что США не могут предоставить дополнительные спутниковые данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing.
"Мы изучили телекоммуникационную информацию, провели судебно-медицинские экспертизы, сделали расчет для определения района запуска ракеты. Результаты этого расследования тесно связаны с указанным маршрутом, по которому мог передвигаться ЗРК "Бук", свидетельскими показаниями и снимками, предоставленными свидетелями. И этот маршрут заканчивается как раз под Первомайским. Именно по этим причинам еще в 2016 году Совместная следственная группа опубликовала отчет, в котором делается вывод о том, что MH17 сбит именно с этого места", - сказал нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания, трансляция которого доступна на сайте окружного суда Гааги, посвященном делу MH17.
Ранее Минобороны РФ, комментируя доклад ССГ о том, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска, опровергло информацию о причастности к крушению самолета. Ведомство выразило озабоченность "нацеленностью голландского следствия на обоснование своих выводов за счет использования только изображений из социальных сетей, подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами".
При этом ранее во вторник Бергер сообщил, что исследования радиолокационных данных не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения малайзийского Boeing.
Сбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
8 июня, 20:44
Россия представила свидетельские показания по делу MH17
Он также сообщал, что следствие по крушению малайзийского Boeing MH17 не имеет конкретных данных, указывающих на запуск ракеты "земля-воздух" со стороны Снежного и Зарощенского 17 июля 2014 года.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
ССГ под руководством генпрокуратуры Нидерландов проводит расследование обстоятельств крушения без участия РФ. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
8 июня, 12:30
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
171021148
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MH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваСШАВ мире
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