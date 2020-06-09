Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

"Что-то фантастическое". Юрист о позиции Украины на суде по MH17 Киев не предоставил суду по катастрофе рейса МН17 первичных данных с радаров, сообщил нидерландский прокурор в ходе судебного заседания. Юрист-международник Дмитрий Романенко в эфире радио Sputnik отметил, что Киев занял позицию сокрытия информации по данному делу.